Hội chợ mùa Thu: Cơ hội cho doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm đối tác

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Hội chợ diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Hội chợ là sự kiện kinh tế-văn hóa có quy mô quốc gia, không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn mà còn là không gian tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập.

Ngay trong những ngày đầu diễn ra, nhiều gian hàng doanh nghiệp xuất khẩu tại hội chợ đã thu hút đông đảo khách tham quan, mua hàng. Các doanh nghiệp tham gia đều thể hiện rõ kỳ vọng về việc tìm kiếm nhà nhập khẩu mới và thiết lập mạng lưới đối tác phân phối tại các thị trường tiềm năng.

Tại hội chợ, nhiều doanh nghiệp từ các lĩnh vực nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, hàng tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ, thủ công mỹ nghệ đã mang đến những sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trong đó có nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao, 5 sao và tiêu chuẩn ISO, HACCP, GlobalGAP.

Theo đại diện nhiều doanh nghiệp, điểm khác biệt của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất-2025 là cách làm bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả của Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến thương mại. Thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, hội chợ năm nay sẽ được tổ chức theo hướng kết nối thực chất hiệu quả lâu dài.

Theo ông Đặng Hữu Kiên - Cố vấn cao cấp Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy hải sản Việt Nam, thời gian qua, Bộ Công Thương đã làm rất bài bản, có kết nối trước, trong, sau hội chợ, giúp người bán tiếp cận người mua, các bên tiếp tục duy trì hợp tác sau sự kiện. Chính điều này tạo nên sự bền vững cho hoạt động xúc tiến thương mại, mở ra hướng phát triển lâu dài cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Kiên cho rằng điều quan trọng nhất là duy trì các hội chợ xúc tiến thương mại một cách định kỳ, giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng có cơ hội gặp gỡ, kết nối thường xuyên. Khi đó, không chỉ tiêu thụ nội địa được mở rộng mà xuất khẩu thủy sản Việt Nam cũng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững hơn.

Có thể nói, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn xúc tiến thương mại đa chiều, kết nối giữa nhà sản xuất-nhà phân phối-nhà nhập khẩu-người tiêu dùng. Qua sự kiện, các doanh nghiệp Việt Nam thể hiện rõ tinh thần chủ động hội nhập, hướng tới chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất-chế biến-xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Khách tham quan Hội chợ mùa Thu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Kiên kỳ vọng: “Nếu các hội chợ xúc tiến thương mại được tổ chức thường xuyên, định kỳ hằng năm, doanh nghiệp Việt Nam sẽ dần hình thành thói quen kết nối, chủ động tìm kiếm cơ hội và xây dựng thương hiệu hàng Việt vững mạnh trên thị trường thế giới."

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Dịch vụ thực phẩm MERCI Việt Nam đánh giá cao vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp thời gian qua của Bộ Công Thương.

"Trên cương vị doanh nghiệp, chúng tôi rất cảm ơn Bộ Công Thương đã tạo sân chơi thiết thực thông qua Hội chợ mùa Thu. Sự hỗ trợ của Bộ cả về vị trí, kinh phí và cơ hội tiếp xúc với người tiêu dùng là bước đệm quan trọng giúp các doanh nghiệp như chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai," ông Nguyễn Đức Quân nói./.

