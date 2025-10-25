"Hội chợ Mùa Thu là minh chứng sinh động cho tư duy hội nhập, khát vọng bứt phá"

Tối 25/10, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh".

Diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn, mà còn là không gian tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập. Đây là sự kiện tiếp nối thành công rực rỡ của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, nơi thúc đẩy niềm tự hào, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Với chủ đề và thông điệp “Kết nối Con người với Sản xuất, Kinh doanh”, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay với tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng; khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương, chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật…

Hội chợ quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành Trung ương; trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; đồng thời thu hút đông đảo các đối tác, bạn bè quốc tế đến trưng bày sản phẩm, giao thương, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Hội chợ được tổ chức lần đầu tiên, với thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, diện tích rộng, phải có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị; nhưng đã đạt được “6 nhất”: Quy mô lớn nhất; Không gian hiện đại nhất; Sản phẩm phong phú nhất; Chất lượng cao nhất; Hoạt động hấp dẫn nhất; Chính sách ưu đãi tốt nhất.

Thủ tướng khẳng định Hội chợ là minh chứng sinh động và thuyết phục cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá, tầm vóc thời đại của đất nước; đồng thời là một biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân Việt Nam.

“Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, Hội chợ cũng là cơ hội thuận lợi để công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả; là nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối, hợp tác đầu tư được mở rộng thương mại được thúc đẩy, tiêu dùng được khơi thông; là nơi không chỉ để trải nghiệm mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật phong phú, sáng tạo, đặc sắc của Việt Nam,” Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Ngoài ra, Hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng đánh giá Hội chợ là một sự kiện kinh tế-văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam; góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và 2 con số trong những năm tiếp theo.

“Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, thành công của Hội chợ hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng, hun đúc quyết tâm đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ, chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế và tầm vóc của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế,” Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 là sự kiện kinh tế-văn hóa có quy mô quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng các Bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Dự kiến, trong suốt thời gian diễn ra, Hội chợ sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, thể hiện sức hút mạnh mẽ của một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và khu vực. Hội chợ vì thế được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi sự kiện kinh tế, xúc tiến thương mại của Việt Nam năm nay./.

Hội chợ Mùa Thu: Nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thương mại quốc tế Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn mà còn là không gian tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập.