Hợp xướng Gió Xanh tổ chức hòa nhạc 'Việt Nam thương mến' tại Hà Nội

Chương trình sẽ có sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng phương Tây kết hợp với nhạc cụ truyền thống. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiếp tục chuỗi hòa nhạc thường niên của mình, Hợp xướng cộng đồng Gió Xanh sẽ có hai đêm diễn “Việt Nam thương mến – Loving Vietnam 2024” vào 12-13/10 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

Chỉ huy Nguyễn Hải Yến, hợp xướng Gió Xanh, ban nhạc Gió Xanh và các nghệ sỹ khách mời sẽ cùng nhau tạo nên những trải nghiệm đầy bất ngờ cho khán giả.

Đó là tác phẩm “Mưa rơi” độc đáo theo phong cách Acapella, bản hòa âm trọn vẹn ngợi ca cuộc sống trong mưa thuận gió hòa, niềm mơ ước giản dị của mỗi chúng ta, nhất là khi đã đi qua bao giông bão.

Nhạc mục còn có một “Lý Ngựa Ô” dân ca Huế với nhịp sênh, phách rộn ràng, là ước mong sum họp lứa đôi muôn đời vẫn thế; một “Người Hà Nội” vừa hào hùng vừa lãng mạn được cất lên tha thiết, tự hào bởi những người đang sống trên mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Gió Xanh là dàn hợp xướng cộng đồng với các thành viên nhiều lứa tuổi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lần đầu tiên, khán giả Hà Nội được thưởng thức trọn vẹn 7 chương của Tổ khúc hợp xướng “Năm giọt nước” - một sáng tác của cố nhạc sỹ Hoàng Lương, với sự phối khí cho hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng kết hợp với đàn T’rưng Việt Nam.

Đây là câu chuyện về 5 giọt nước từ 5 dòng sông, vùng biển của thế giới kể về nơi mình sinh ra, lớn lên và chia sẻ tinh thần nhân ái, đoàn kết, yêu thương.

Chưa hết, “Wannabe-Spice up your life” và “They don’t care about us,” những bài hát quốc tế lần đầu tiên được Gió Xanh biểu diễn, hứa hẹn sẽ đem tới sự bùng nổ cảm xúc cho khán giả.

Đặc biệt, chương trình năm nay có riêng một phần mang tên “Góc tối,” là những khoảnh khắc lắng sâu, là khi bạn có thể chỉ cần ngồi thật yên, để âm nhạc chảy tràn vào bạn, chạm vào bạn, xoa dịu bạn, nâng đỡ bạn, và khơi dòng sức mạnh nội tại sẵn có bên trong bạn.

Chị Nguyễn Hải Yến, chỉ huy Hợp xướng Gió Xanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chị Nguyễn Hải Yến, chỉ huy Hợp xướng Gió Xanh chia sẻ: “Với niềm tự hào là một dàn hợp xướng cộng đồng của Việt Nam, chúng tôi muốn ôm lấy tất cả những gì chảy tràn trong tâm hồn người Việt, qua mọi thế hệ, qua nhiều thời đại sống, như dòng chảy của những con sông mang trong đó tất cả những gì mà nó đi qua. Và vì thế, chương trình có cả các bài dân gian của một số vùng miền, có bài hát cách mạng, có các bài hát đương đại mới, có bài hát nước ngoài được dịch sang lời Việt, và có cả những bài hát kinh điển của thế giới”./.

Hợp xướng Gió Xanh: Âm nhạc để lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng Hợp xướng Gió Xanh được thành lập vào năm 2019 với mục đích đưa âm nhạc hợp xướng đến với nhiều người, dùng âm nhạc hợp xướng để kết nối con người và đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Ra đời năm 2019 với 80 thành viên, tới nay, Gió Xanh quy tụ gần 200 thành viên từ 6 đến 86 tuổi. Gió Xanh là dàn hợp xướng cộng đồng đầu tiên tự tổ chức hòa nhạc hợp xướng của riêng mình – một sự kiện đã trở thành thường niên và được khán giả mong chờ. Đặc biệt, Gió Xanh luôn dành hàng trăm ghế để tặng những khách mời đặc biệt: Các em thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội. Trong các năm 2020, 2022, 2023, Gió Xanh đã tổ chức 8 buổi hoà nhạc phi lợi nhuận tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hạ Long. Hơn 1.200 em đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội đã được mời tới thưởng thức hòa nhạc, trong đó hơn 100 em đã tham gia biểu diễn cùng dàn hợp xướng trong chương trình. Ban tổ chức Gió Xanh tin rằng việc được thưởng thức những âm thanh đẹp trong những khán phòng chất lượng cao sẽ đem tới cho các em những xúc cảm đẹp, gieo vào các em những hạt mầm thiện lành cùng niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Ngày 22/9/2024, Gió Xanh tròn 5 tuổi. Cùng ngày, album “Greatest Green Wind” Vol 1 của Gió Xanh chính thức được phát hành trên các nền tảng âm nhạc quốc tế.