Hưng Yên: Kiện toàn đủ chức danh Chủ tịch HĐND toàn bộ các xã phường

Ngày 21/10, tại Trung tâm Hội nghị Thái Bình, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã, phường.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên thông tin đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 10.337 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Toàn tỉnh đã kiện toàn đủ 104/104 Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, phường.

Chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đã kiện toàn được ở 103/104 xã, phường...

Tất cả các đơn vị Hội đồng Nhân dân cấp xã đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ I, thông qua quy chế hoạt động và chương trình công tác, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và định hướng quan trọng để Hội đồng Nhân dân đi vào nền nếp ngay từ giai đoạn đầu vận hành mô hình mới.

Nhiều địa phương còn kịp thời tổ chức các kỳ họp chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở như phân bổ ngân sách, điều chỉnh vốn đầu tư công.

Hoạt động giám sát bước đầu được triển khai thiết thực, tập trung vào những lĩnh vực gắn bó trực tiếp với đời sống nhân dân như giám sát môi trường làng nghề, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì nền nếp.

Các xã, phường đã kịp thời duy trì lịch tiếp công dân định kỳ, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ việc tồn đọng, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội được giữ vững và phát huy, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành.

Một số địa phương đã chủ động tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, gửi tài liệu qua phần mềm văn phòng điện tử, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, Hội đồng Nhân dân các xã, phường đã đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức, đưa 100% Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã vào hoạt động...

Bên cạnh đó, hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã, phường còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế cần sớm được quan tâm khắc phục, như ở một số địa phương, nhân sự Hội đồng Nhân dân chưa được kiện toàn đầy đủ, còn thiếu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng và Phó trưởng Ban của Hội đồng Nhân dân khiến ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành, phân công nhiệm vụ. Trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ họp trực tuyến còn thiếu; kinh phí hoạt động còn hạn chế...

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trên, đồng thời tạo tiền đề nâng cao chất lượng hoạt động thời gian tới, tại hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phổ biến, quán triệt đến các đại biểu những quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hội đồng Nhân dân, cùng với những hướng dẫn bước đầu về quy trình, phương thức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đánh giá, nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại hội nghị phản ánh đúng thực tiễn từ cơ sở và đã có sự trao đổi, giải đáp thẳng thắn từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành.

Đây là cơ sở quan trọng để khắc phục khó khăn, vướng mắc, đưa hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã và chính quyền địa phương cấp xã ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, nhất là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình các cấp theo quy định về cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn.

Đối với Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị tiếp tục cùng địa phương, chính quyền giải quyết những khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ ở địa phương, để hệ thống chính trị thống nhất, hoàn thiện, thực hiện bộ máy chính quyền địa phương hoạt động thông suốt, với mục tiêu đưa tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.../.

