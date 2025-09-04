Israel từ chối lời đề nghị tới thăm của Tổng thống Pháp Macron

Ngày 3/9, Thủ tướng Netanyahu đã từ chối lời đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tới thăm Israel.

Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron đề xuất có một chuyến thăm ngắn ngày đến Israel trước khi diễn ra phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi Pháp dự kiến sẽ cùng các quốc gia phương Tây khác đơn phương công nhận nhà nước Palestine.

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đã ra điều kiện cho chuyến thăm là ông Macron phải rút lại kế hoạch công nhận nhà nước Palestine - một yêu cầu mà Tổng thống Pháp đã từ chối.

Trong khi đó, báo “Times of Israel” đưa tin phát biểu sau cuộc điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố quyết định của Mỹ không cấp thị thực cho các quan chức Palestine đến dự phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ diễn ra vào tháng Chín là “không thể chấp nhận được.”

Ông Emmanuel Macron nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi hủy bỏ biện pháp này và đảm bảo sự đại diện của Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.”

Dự kiến, Pháp và Saudi Arabia sẽ tổ chức hội nghị thúc đẩy giải pháp hai nhà nước vào ngày 22/9 tại New York.

Hồi tháng 7/2025, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại khóa họp sắp tới của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng Chín.

Trên các mạng xã hội X và Instagram, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định bước đi trên phù hợp “cam kết lịch sử” của Paris về “nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Trung Đông” và ông “sẽ đưa ra thông báo chính thức tại Đại hội đồng Liên hợp quốc."

Tổng thống Macron kêu gọi cộng đồng quốc tế chung sức “xây dựng Nhà nước Palestine, đảm bảo sự tồn tại của nó và đưa nó vào hoạt động” để “đóng góp cho an ninh của tất cả mọi người ở Trung Đông."

Ngoài ra, Tổng thống Macron còn nhấn mạnh “ưu tiên cấp bách hiện nay là chấm dứt chiến tranh ở Gaza và giải cứu dân thường."

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Pháp cũng công bố nội dung bức thư mà ông gửi cho Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, trong đó xác nhận ý định của Pháp về việc trở thành cường quốc phương Tây chủ chốt đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Pháp, chính quyền Palestine đã thể hiện ủng hộ, cho rằng điều này “phản ánh cam kết của Paris đối với luật pháp quốc tế và sự ủng hộ quyền tự quyết cũng như việc thành lập một nhà nước độc lập của người dân Palestine.”

Phong trào Hồi giáo Hamas coi đây là “bước đi tích cực đúng hướng” ủng hộ quyền tự quyết của người dân Palestine, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác, đặc biệt là ở châu Âu, cân nhắc các động thái tương tự.

Theo thống kê của truyền thông quốc tế, Nhà nước Palestine hiện được ít nhất 142 quốc gia trong tổng số 193 thành viên Liên hợp quốc công nhận hoặc lên kế hoạch công nhận./.

Dư luận về việc Pháp tuyên bố sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine Hamas coi việc Pháp công nhận Nhà nước Palestine là “bước đi tích cực đúng hướng” ủng hộ quyền tự quyết của người dân Palestine, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác cân nhắc các động thái tương tự.