Kho bạc Nhà nước đảm bảo mọi người dân nhận được quà trước lễ Quốc khánh 2/9

Ngày 29/8, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn hỏa tốc số 9823/Kho bạc Nhà nước-QLTT về việc thay đổi thời gian thanh toán song phương điện tử và thay đổi thời gian chuyển đổi mã ngân hàng 8 số trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đại diện Kho bạc Nhà nước cho biết chỉ đạo này nhằm đảm bảo nhiệm vụ chi trả quà tặng của Chính phủ tới người dân được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ và thành công tốt đẹp trước ngày lễ lớn của dân tộc.

Để triển khai thực hiện Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Kho bạc Nhà nước đã quyết định có những thay đổi quan trọng trong hoạt động của toàn hệ thống. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo quà tặng (bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt) đến tay người dân một cách kịp thời và đầy đủ nhất, hoàn thành trước ngày 2/9/2025.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước thông báo tạm dừng việc chuyển đổi mã ngân hàng 8 số. Cụ thể, kế hoạch thay đổi mã ngân hàng của các chi nhánh ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản (vốn được đề cập trong Công văn số 9748/Kho bạc Nhà nước-QLTT ngày 26/8/2025) sẽ được tạm hoãn. Theo Kho bạc Nhà nước, việc thay đổi này sẽ được triển khai sau khi có thông báo mới, nhằm ưu tiên tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ chính trị quan trọng trước mắt.

Bên cạnh đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ làm việc trong ngày 1-2/9. Để đảm bảo các giao dịch thanh toán, chi trả không bị gián đoạn, Kho bạc Nhà nước sẽ tổ chức làm việc và thực hiện giao dịch thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước với các ngân hàng thương mại trong hai ngày nghỉ lễ chính thức.

Giám đốc các Kho bạc Nhà nước khu vực có trách nhiệm chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. (Ảnh: KBNN/Vietnam+)

Thời gian giao dịch cụ thể được quy định các ngày 1-2/9 và thời điểm kết thúc nhận lệnh thanh toán là 16 giờ. Thời điểm dừng đề nghị quyết toán là 16 giờ 40 (các ngày 30 và 31/8 vẫn là ngày nghỉ theo quy định).

Nhằm đảm bảo chỉ đạo được thực thi nghiêm túc và hiệu quả, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân đã có Công điện số 09/CĐ-Kho bạc Nhà nước ngày 29/8, về quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 183-KT/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 260/NQ-CP ngày 29/8 của Chính phủ. Công điện yêu cầu Giám đốc các Kho bạc Nhà nước khu vực chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cần được phản ánh kịp thời về Ban Quản lý hệ thống thanh toán để phối hợp giải quyết.

Quyết định làm việc xuyên lễ của hệ thống Kho bạc Nhà nước thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và nỗ lực lớn của ngành Tài chính trong việc thực thi chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần mang lại một cái Tết Độc lập trọn vẹn và ý nghĩa cho người dân cả nước./.

