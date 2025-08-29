Khi quà tặng hóa thành biểu tượng của lòng yêu nước

Có những món quà được giữ lại không vì giá trị vật chất, mà bởi ký ức, bởi người trao, hay đơn giản chỉ vì cảm thấy ấm lòng. Trong mỗi món quà luôn có một câu chuyện và SHB tin rằng, khi gửi trao món quà mang ký ức Tổ quốc, điều được giữ lại sẽ là niềm tự hào dân tộc, là cảm xúc và là sự gắn bó khó quên.

Quà tặng gửi trao, lời tri ân đọng mãi

Trong những ngày rộn ràng chào mừng 80 năm Quốc khánh, người dân không chỉ được hòa mình trong không khí lễ hội, mà còn nhận về những phần quà lưu niệm đặc biệt, mang ý nghĩa gắn kết và tự hào. Giữa biển cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp phố phường, những món quà tri ân giàu ý nghĩa của SHB trở thành điều giản dị nhưng khiến nhiều người xúc động.

Chị Thanh H. (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) là một trong những khách hàng may mắn nhận được món quà đặc biệt từ SHB. Chị chia sẻ, ban đầu đến chi nhánh giao dịch chỉ là một công việc thông thường và chưa từng nghĩ sẽ bước ra với một món quà đặc biệt đến thế, một món quà không chỉ để dùng mà còn để nhìn lại.

“Thật là một bất ngờ thú vị! Khi nhân viên ngân hàng trao tặng tôi món quà là chiếc quạt với màu sắc và hoạt tiết gồm các biểu tượng di tích lịch sử khắp cả nước rất đẹp, tôi thực sự xúc động. Trong nhịp sống hối hả, đôi khi chúng ta vô tình lướt qua những điều thiêng liêng. Cầm trên tay món quà ấy, tôi như được nhắc nhở về cội nguồn, về Tổ quốc mình và ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc khánh,” chị H. kể lại với ánh mắt rạng rỡ.

Dấu ấn khó phai về một Quốc khánh tràn ngập niềm tự hào và sự kết nối. (Ảnh: Vietnam+)

Không chỉ vui vì được nhận quà, chị H. đặc biệt ấn tượng với cách SHB dành sự quan tâm cho những khách hàng lớn tuổi. Chứng kiến những khách hàng là cựu chiến binh, hay những người có ngày sinh đặc biệt trùng với ngày Quốc khánh 2/9 lịch sử, năm sinh 1945 - dấu mốc thiêng liêng khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được trao tặng những món quà đong đầy ý nghĩa, lòng chị trào dâng một niềm xúc động khó tả. Với chị, đó không đơn thuần là một chương trình tri ân, mà còn là một nghĩa cử đẹp, thể hiện sự tinh tế và trách nhiệm sâu sắc từ một thương hiệu biết trân trọng quá khứ, nâng niu những giá trị truyền thống.

Ở tuổi 80, bà Trịnh Thị Anh Liên, người con của quê hương Hà Tĩnh anh hùng, là một chứng nhân đặc biệt khi sinh ra đúng vào ngày Quốc khánh đầu tiên của dân tộc (02/9/1945), đón nhận món quà với niềm xúc động sâu sắc. Bà Trịnh Thị Anh Liên chia sẻ: “Bà đã đi qua nhiều năm tháng, chứng kiến đất nước đổi thay. Một món quà nhỏ thôi nhưng khiến bà rất cảm động, được trân trọng, thấy ngân hàng gắn bó với người dân hơn. Bà sẽ giữ nó như một kỷ vật của dịp lễ này.”

Bác Liên xúc động nhận trọn bộ quà tri ân từ cán bộ SHB Hà Tĩnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cũng bước sang tuổi 80, bác Vũ Đức Hào (Hà Nội) không giấu nổi niềm xúc động khi nhận được món quà đúng dịp sinh nhật đặc biệt của mình tại nhà. Bác trải lòng rằng, sinh ra vào giai đoạn đất nước còn muôn vàn khó khăn, đã đi qua bao thăng trầm lịch sử mới có được ngày hôm nay, nên món quà này càng thêm ý nghĩa. Bác gửi gắm ước vọng thế hệ mai sau sẽ tiếp bước dựng xây, nối tiếp những điều mà thế hệ đi trước đã gây dựng.

Đại diện chi nhánh SHB tới tận nhà tặng quà tri ân cho khách hàng sinh ngày 02/9/1945. (Ảnh: Vietnam+)

Theo các chuyên gia nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng, khi quà tặng gắn với ngày lễ trọng đại của dân tộc hay mang thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, nó vượt ra khỏi ý nghĩa “tặng để nhớ” thông thường. Đó là cách để doanh nghiệp khẳng định sự đồng hành, chia sẻ tinh thần dân tộc cùng khách hàng. Người nhận sẽ cảm thấy được trân trọng hơn, gắn bó hơn và tự hào khi trở thành một phần trong cộng đồng mà thương hiệu đang xây dựng.

Vun đắp tình yêu Tổ quốc - “Hạnh phúc là người Việt Nam”

Đằng sau những món quà giản dị nhưng đầy tình cảm, chính là một thông điệp lớn mà SHB muốn gửi gắm thông qua chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam” được triển khai từ đầu tháng Tám.

Đây không chỉ là hoạt động tri ân chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, mà còn là hành trình kết nối giá trị truyền thống, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong từng khách hàng để hướng tới tương lai. Trong khuôn khổ chiến dịch, SHB đã xây dựng 40.000 phần quà mang đậm dấu ấn bản sắc Việt do Tò He, doanh nghiệp xã hội nổi tiếng với các sản phẩm thủ công, thiết kế và sản xuất.

Đặc biệt, khác với những vật phẩm lưu niệm mang tính tượng trưng đơn thuần, mỗi món quà SHB lựa chọn đều gắn với một hình ảnh thân quen trong đời sống người Việt. Ví như chiếc quạt cầm tay không chỉ giúp xua đi cái nóng mùa hè mà còn gợi nhắc đến nét văn hóa truyền thống mộc mạc. Nó khiến ta liên tưởng tới hình ảnh người bà, người mẹ ngồi quạt cho con cháu những trưa hè oi ả, một ký ức chan chứa tình thương và sự chở che.

Mỗi món quà tặng tri ân đều hàm chứa ý nghĩa thiết thực trong đời sống thường nhật. (Ảnh: Vietnam+)

Tương tự, chiếc mũ hay chiếc khăn không chỉ là vật dụng bảo vệ sức khỏe hằng ngày, mà còn mang thông điệp về sự đồng hành, nâng niu mà SHB dành cho khách hàng ở mọi chặng đường. Chiếc túi xách thì gợi mở một hành trình mới, biểu trưng cho sự dịch chuyển, phát triển để mỗi khách hàng mang theo không chỉ vật dụng thiết thực, mà còn là niềm tự hào khi đồng hành cùng một thương hiệu Việt.

Thêm vào đó, ngoài tính hữu dụng, mỗi món quà còn được in hình những biểu tượng lịch sử, từ chợ Bến Thành, Ngọ Môn, Cột cờ Hà Nội đến đường Độc Lập, họa tiết trống đồng… Đây không chỉ là hình ảnh vốn dĩ rất quen thuộc, mà còn là những dấu ấn thiêng liêng, gắn liền với ký ức tập thể của người Việt. Thông qua đó, tình yêu quê hương đất nước sẽ được nhanh chóng lan tỏa, giúp mỗi người thêm gần gũi với mảnh đất mình sinh ra, từ đó biết trân trọng và nâng niu món quà hơn.

Giá trị tinh thần của món quà vượt lên rất nhiều so với giá trị vật chất nhờ hun đúc tình yêu quê hương. (Ảnh: Vietnam+)

Bạn Minh Thu (28 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) không khỏi bồi hồi chia sẻ: “Quàng chiếc khăn trên vai, tôi bỗng khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh chợ Bến Thành in rõ nét trên nền vải. Đó không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là ký ức tuổi thơ của tôi, những lần theo mẹ đi chợ, nghe tiếng rao hàng rộn ràng, ngửi mùi hoa trái, đồ ăn tràn ngập khắp lối đi. Bỗng nhiên, món quà trở nên quý giá hơn hẳn giá trị vật chất của nó. Tôi nâng niu và trân trọng, bởi trong đó không chỉ có một vật dụng đời thường, mà còn có cả một phần quê hương, một mảnh ký ức thân thương mà SHB đã khéo léo gửi gắm.”

Đại diện SHB cho biết, vượt ra khuôn khổ một chương trình tri ân thông thường, chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam” là lời tri ân sâu sắc, thể hiện sự đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Với triết lý rằng giá trị tinh thần mới là sợi dây gắn kết bền chặt nhất, mỗi món quà SHB trao đi không chỉ mang đến niềm vui bất ngờ, mà còn là sự nhắc nhớ đầy tự hào về những ký ức chung, về di sản văn hóa và tinh thần dân tộc.

Bên cạnh hoạt động tặng quà qua giao dịch và check-in tại photobooth, chiến dịch còn được mở rộng mạnh mẽ trên nền tảng trực tuyến với nhiều hình thức hấp dẫn. Người tham gia có thể tự tay sáng tạo mẫu áo mang phong cách cá nhân trên microsite, sống lại ký ức qua những bức ảnh xưa - nay tại các di tích lịch sử, lắng nghe tuyến video “Ký ức” của các chứng nhân lịch sử, hay thỏa sức sáng tạo cùng video Capcut và hiệu ứng AR filter trên TikTok….

Lăng kính thời gian soi chiếu qua bức hình xưa nay đầy cảm xúc. (Ảnh: Vietnam+)

Các hoạt động này nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tạo nên một làn sóng lan tỏa tự hào dân tộc trên không gian số. Đồng thời, SHB còn hiện diện trên những cung đường diễu binh, diễu hành với các “Trạm tiếp sức yêu nước”, cùng hòa chung nhịp đập sôi nổi và khí thế cách mạng của hàng vạn người dân cả nước.

Qua đó, SHB khẳng định vị thế của một ngân hàng tiên phong không ngừng thấu hiểu và sẻ chia, chọn giá trị dân tộc làm nền tảng vững chắc để cùng người Việt kiến tạo một tương lai phồn vinh. Bởi với SHB, tự hào lớn lao nhất chính là được góp phần vun đắp niềm “Hạnh phúc là người Việt Nam"./.

