Khởi công xây dựng 5 trường đại học lớn phía Nam sông Cầu trong quý 1 năm 2026

Chiều 18/9, tại buổi làm việc về tiến độ đầu tư xây dựng một số dự án trường Đại học trên địa bàn khu vực phía Nam sông Cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đề nghị các trường đại học đẩy nhanh tiến độ để khởi công các dự án chậm nhất trong quý 1/2026; hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong quý 2/2027. Đồng thời, đề nghị các trường xây dựng nội dung công việc cụ thể và cam kết chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành với tỉnh Bắc Ninh để gửi về Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan trước ngày 30/9/2025.

5 trường đại học lựa chọn triển khai đầu tư xây dựng tại khu vực phía Nam sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh gồm: Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Đại học Ngoại thương.

Trường Đại học Dược Hà Nội đang thực hiện dự án "Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội ngang tầm khu vực" tại phường Võ Cường với tổng mức đầu tư 45 triệu USD từ vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc và 244,8 tỷ đồng từ vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Thời điểm này, nhà trường đang tổ chức lựa chọn gói tổng thầu thi công xây lắp quốc tế; gói thầu tư vấn giám sát thi công quốc tế; lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện, kế hoạch tài chính năm 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Trường Đại học Y Hà Nội đang triển khai dự án xây dựng cơ sở tại tỉnh Bắc Ninh. Đây là dự án nằm trong Đề án "Phát triển Trường Đại học Y Hà Nội thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đến nay, nhà trường báo cáo Bộ Y tế đăng ký bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trình phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Bộ Y tế đã tổng hợp dự án và danh mục dự án trọng điểm gửi Bộ Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn triển khai thực hiện dự án.

Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện dự án xây dựng cơ sở tại phường Võ Cường và xã Tiên Du. Hiện nay, nhà trường đã làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các thủ tục xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủ trương phát triển cơ sở Đại học Bách khoa Hà Nội tại tỉnh Bắc Ninh.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội triển khai dự án đầu tư xây dựng tăng cường cơ sở vật chất tại tỉnh Bắc Ninh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chủ trương đầu tư.

Hiện nay, nhà trường đã báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh chủ trương đầu tư và nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý gửi Bộ Tài chính.

Trường Đại học Ngoại thương triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại phường Đồng Nguyên. Hiện nhà trường đã lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch chi tiết là Viện Quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh và đôn đốc nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch chi tiết, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi khẳng định, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm xây dựng chính sách để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các trường Đại học triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu nhằm đưa Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển đại học hàng đầu cả nước và của khu vực nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Lê Xuân Lợi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh chủ trì hướng dẫn Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Ủy ban Nhân dân các phường Võ Cường, Đồng Nguyên và xã Tiên Du phối hợp với các nhà trường thực hiện trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án, bàn giao đất cho chủ đầu tư trong quý 1/2026 để thực hiện khởi công dự án theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo Sở Xây dựng Bắc Ninh hướng dẫn, thẩm định và đôn đốc các trường hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết, báo cáo nghiên cứu khả thi, trình phê duyệt trước ngày 31/12/2025. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 hỗ trợ thủ tục cấp phép xây dựng, đấu nối hạ tầng.

Cùng đó, Sở Tài chính Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các trường triển khai thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư dự án; tham mưu cân đối, bố trí vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ ngay sau khi bảo đảm các điều kiện pháp lý theo quy định./.

