Khởi tố nhóm đối tượng hoạt động thẩm mỹ 'chui' cho hơn 500 khách hàng

Chiều 6/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, cư trú khu dân cư Citiland, phường Gò Vấp), Nguyễn Minh Khải (32 tuổi, cư trú 239 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất) và Dương Tấn Long (nhân viên marketing) về tội “lừa dối khách hàng."

Nhóm đối tượng này đã có hành vi hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ “chui," thực hiện dịch vụ hút mỡ các vùng trên cơ thể cho hơn 500 khách hàng, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị trọng đại năm 2025, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai bảo đảm an ninh trật tự, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người dân.

Từ kết quả rà soát, kiểm tra các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, hoạt động khám chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ không phép, Công an thành phố phát hiện Cơ sở Ho.pital SW (địa chỉ số 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ) do đối tượng Nguyễn Thị Hường làm chủ, dù không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và các giấy phép trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn thực hiện dịch vụ hút mỡ các vùng trên cơ thể.

Từ tháng 1/2025 đến nay, cơ sở này đã thực hiện cho hơn 500 khách hàng có nhu cầu, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Để thu hút khách hàng, Hường đã chỉ đạo đối tượng Dương Tấn Long đưa thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các bác sỹ, chuyên gia đang cộng tác với cơ sở, đồng thời thuê các cá nhân đóng giả người đến hút mỡ, để đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Đáng chú ý, mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẫm mỹ, Nguyễn Minh Khải vẫn được Hường thuê để thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng.

Trước đó, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Khải, Dương Tấn Long về tội “lừa dối khách hàng” để tiếp tục điều tra các sai phạm có liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật, góp phần chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh không phép, đặc biệt là các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn thành phố.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tới các cá nhân là bị hại của vụ án “lừa dối khách hàng” xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ liên hệ với Cơ quan Công an thành phố (địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, số điện thoại điều tra viên thụ lý 0996.969.599 để được giải quyết theo quy định./.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ một phụ nữ tử vong do nâng ngực và hút mỡ Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ tử vong do nâng ngực và hút mỡ tại Thành phố Hồ Chí Minh, khẩn trương điều tra, xử lý sai phạm và hỗ trợ người bệnh.