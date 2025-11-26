Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2594/QĐ-TTg ngày 26/11/2025 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thay ông Đỗ Đức Duy.

Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thay ông Trần Thanh Nam.

Ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế, tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thay ông Đỗ Xuân Tuyên.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thay ông Cao Huy.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thay ông Đào Minh Tú.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 26/11/2025.

Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được thành lập theo Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 02/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc chung liên quan đến quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025 và chuẩn bị thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp chỉ đạo, điều hành những vấn đề chung trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, điều phối hoạt động giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 và thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao./.

