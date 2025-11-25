Quốc hội thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục, y tế

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 25/11, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 chương trình trên.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 chương trình mục tiêu quốc gia và dự án Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

