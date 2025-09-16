Lai Châu: Khen thưởng lực lượng phá chuyên án chế tạo, mua bán vũ khí trái phép

Chiều 16/9, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá chuyên án, bắt nhiều đối tượng về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí; thu giữ nhiều khẩu súng, đạn cùng linh kiện, phụ kiện kèm theo.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu ghi nhận, đánh giá cao chiến công của Ban Chuyên án; đề nghị tiếp tục phối hợp với các địa phương, Cục nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng đấu tranh, làm rõ hành vi của đối tượng có liên quan để xử lý triệt để loại tội phạm này; vận động quần chúng nhân dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Công an tỉnh Lai Châu công bố thư khen của Bộ Công an đối với các lực lượng tham gia phá án gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá thành công đường dây tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí với số lượng lớn.

Cụ thể: Tháng 3/2024, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) đã phát hiện tài khoản Facebook tên “Linh MT” của Nguyễn Mạnh Linh (sinh năm 1988, trú thôn 8, xã Bum Tở; trước đây là thị trấn Mường Tè) có biểu hiện mua bán súng nén hơi PCP, đạn súng và các linh kiện để lắp ráp súng.

Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng xác định, Nguyễn Mạnh Linh thường xuyên liên lạc với Ngô Quang Vỹ (thôn Ngọc Khám, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) cùng một số đối tượng khác qua Messenger, Telegram và Zalo để trao đổi mua bán súng, linh kiện súng…

Hình thức giao dịch mua bán chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng. Sau đó, hàng được các đối tượng chuyển cho nhau theo đường xe khách hoặc tài khoản “Shop” trên dịch vụ giao hàng nhanh. Sau khi nhận được hàng, Linh bán lại cho nhiều người cư trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhận thấy đây là đường dây tội phạm hoạt động có tính chất tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng, địa bàn trong cả nước, ngày 8/7/2024, Phòng Cảnh sát hình sự tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu báo cáo Bộ Công an vụ việc.

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu và các địa phương có liên quan xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Ngày 11/9/2025, Cục Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lai Châu đã đồng loạt ra quân triệu tập, khám xét khẩn cấp nhiều đối tượng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 đối tượng; thu giữ 16 khẩu súng các loại, 808 viên đạn, 1 máy nén hơi cùng nhiều linh kiện, dụng cụ đi kèm.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện Mường Tè (cũ) tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp 10 khẩu súng nén hơi PCP, 255 viên đạn, 1 ống kính, 2 bơm nén khí.

Cùng thời điểm trên, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng triệu tập, khám xét khẩn cấp nhiều đối tượng ở các địa phương này; thu giữ nhiều khẩu súng các loại, đạn chì, máy móc để chế tạo các loại vũ khí trên.

Thành công của chuyên án đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu và các lực lượng liên quan, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.

