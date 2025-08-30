Lâm Đồng: Truy tìm phương tiện nghi cán người tử vong trên Quốc lộ 1A

Sáng 30/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang trích xuất camera trên Quốc lộ 1A để điều tra, truy tìm phương tiện liên quan trong vụ tai nạn khiến một nam sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 29/8 trên Quốc lộ 1A đoạn Km1637 qua thôn Bình Hiếu (xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng).

Thời điểm trên, xe môtô biển kiểm soát 86B2-651.00 do L.H.K (sinh năm 2011, ngụ xã Bắc Bình) điều khiển chở theo sau là em H.P.T (sinh năm 2014, ngụ xã Bắc Bình). Theo người dân, xe máy này khi đến địa điểm trên thì nghi va chạm với xe môtô khác lưu thông cùng chiều.

Vụ việc làm xe máy do K. điều khiển đổ xuống đường và em T. ngồi sau bị văng ra đường, sau đó nghi bị một xe ôtô cán qua làm tử vong tại chỗ. Sau đó, xe ôtô này đã rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và trích xuất camera để truy xét các phương tiện liên quan./.

Hà Tĩnh: Va chạm với ôtô khách, hai người đi môtô tử vong Vụ va chạm giữa xe ôtô khách biển kiểm soát 17H 03293 va chạm với xe môtô biển kiểm soát 38M1.126.22 làm 2 người đi trên xe môtô tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.