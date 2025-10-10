Lạng Sơn: Chiến thắng Chi Lăng - Bản hùng ca khắc vào hồn thiêng sông núi

Ngày 10/10, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 598 năm Ngày chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427- 10/10/2025).

Ôn lại lịch sử chiến thắng Chi Lăng, Bí thư Đảng ủy xã Trần Thanh Nhàn nhấn mạnh, chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của các tướng lĩnh, nghĩa sỹ, dân binh, anh hùng dân tộc và những người con đã ngoan cường chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Chi Lăng.

Công lao của họ đã ghi vào hồn thiêng sông núi, tạc vào Ải đá Chi Lăng, mãi là tượng đài của lòng yêu nước và quyết tâm đánh giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Cách đây 598 năm, trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh thế kỷ XV, Chi Lăng là chiến trường ghi dấu chiến công vang dội, phá tan cánh quân cứu viện thành Đông Quan do Liễu Thăng cầm đầu.

Bằng sự vận dụng linh hoạt, lợi dụng địa thế hiểm yếu của núi rừng Chi Lăng, cùng binh pháp tài tình của Lê Lợi-Nguyễn Trãi và lòng dũng cảm kiên cường, đồng lòng đánh giặc của nhân dân các dân tộc Chi Lăng, quân ta đã tiêu diệt tướng giặc Liễu Thăng dưới chân núi Mã Yên cùng hàng vạn tên giặc vào ngày 10/10/1427.

Chiến thắng Chi Lăng đã giáng một đòn quyết định, quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi nước ta, giành độc lập tự do cho nước nhà, lịch sử dân tộc Việt Nam bước sang trang mới “Độc lập, tự chủ và phồn vinh,” ghi một mốc son chói lọi vào trang sử vàng của dân tộc, biểu thị sự nỗ lực phi thường của nghĩa quân Lam Sơn, nghệ thuật quân sự điêu luyện và tài thao lược kiệt xuất của Lê Lợi, Nguyễn Trãi, của cha ông ta ở thế kỷ XV, là sự kết hợp chặt chẽ giữa quân và dân trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Chiến thắng Chi Lăng là biểu hiện tập trung ý chí và nghị lực, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, trí thông minh sáng tạo của dân tộc ta. Chiến thắng đã chấm dứt 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh, mở ra một trang mới trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tất cả niềm tự hào được vang lên hào sảng trong lời kết của áng thiên cổ hùng văn Bình Ngô Đại Cáo: “ Xã tắc từ đây vững bền/Giang sơn từ đây đổi mới”.

Phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, bất khuất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Chi Lăng luôn có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhiều người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, ghi dấu tên tuổi trong trang sử vẻ vang của dân tộc.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân các dân tộc Chi Lăng tiếp tục hòa mình trong khí thế sục sôi của cả nước, vừa kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa làm tròn nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến lớn, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Chi Lăng luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để phát huy truyền thống quê hương cách mạng, anh hùng, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng Chi Lăng ngày càng phát triển toàn diện và bền vững, xứng đáng với vị thế và truyền thống Chi Lăng “Địa linh - Nhân kiệt”./.

