Lãnh đạo các đảng cánh tả ngưỡng mộ trí tuệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thủ tướng Manmohan Singh đón, hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ ngày 20/11/2013. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các đảng cộng sản và cánh tả nhiều nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời đề cao trí tuệ, tầm nhìn chiến lược và sự đóng góp của Tổng Bí thư trong công cuộc phát triển đất nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Doraisamy Raja khẳng định đây không chỉ là một mất mát to lớn đối với nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn là tổn thất to lớn đối với toàn thể cộng đồng quốc tế.

Ông Raja nhận định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo, nhà tư tưởng, nhà xây dựng tổ chức vĩ đại không chỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn trong công cuộc xây dựng hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà tư tưởng vĩ đại đã khởi xướng nhiều cuộc cải cách không chỉ trong Đảng mà cả trong chính quyền, đặc biệt là phong trào chống tham nhũng.

Thông qua việc tái cơ cấu, trẻ hóa một số vị trí lãnh đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần củng cố sức mạnh của Đảng.

Theo ông Raja, Tổng Bí thư cũng giữ vai trò to lớn trong việc truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân để cùng chung tay xây dựng hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, ông Raja cũng nhấn mạnh vai trò của Tổng Bí thư trong việc xây dựng và củng cố chủ nghĩa xã hội phù hợp với các điều kiện ở Việt Nam. Ông khẳng định đó là sự đóng góp to lớn về mặt lý luận, trí tuệ, có tác động riêng đến sự phát triển lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin.

Với sự hiểu biết sâu sắc về chính trị thế giới và lập trường thực tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp Việt Nam duy trì được mối quan hệ tốt với nước lớn, cũng như các quốc gia ở Nam bán cầu.

Tổng Bí thư Raja nêu rõ Ấn Độ và Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời đánh giá mối quan hệ song phương là một trong những mối quan hệ tốt nhất trên thế giới. Điều này đã góp phần thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng chung, vì lợi ích của người dân trong khu vực.

Chính vì vậy, người đứng đầu Đảng Cộng sản Ấn Độ cho rằng sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo quản trị vĩ đại, trí tuệ, với khả năng tổ chức tuyệt vời - là một sự mất mát to lớn.

Trong vai trò là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Ấn Độ, ông Raja cho biết cũng đang nghiên cứu, học hỏi các cải cách, sáng kiến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng Đảng, để từ đó đưa Đảng Cộng sản Ấn Độ tiến lên.

Cùng chung quan điểm, Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập, Ahmed Bahaa El-Din Shaaban khẳng định: "Với tầm nhìn chiến lược, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiệt xuất, là vị thuyền trưởng tài ba đã lèo lái con tàu đất nước vượt qua mọi sóng gió cũng như các thách thức kinh tế và chính trị quốc tế. Sự nghiệp đấu tranh vì chính nghĩa của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi được ghi nhớ trong trái tim nhân dân Việt Nam và các dân tộc trên toàn thế giới."

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Cairo, ông Shaaban bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Ông nêu bật và bày tỏ ngưỡng mộ về những đóng góp, công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc chỉnh đốn và xây dựng Đảng cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam đã làm nên nhiều kỳ tích trong các lĩnh vực kinh tế và đối ngoại. An ninh, hòa bình và ổn định ngày càng được giữ vững.

Bày tỏ ấn tượng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Shaaban khẳng định ông và những đồng chí trong Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập vẫn luôn dõi theo những bước tiến, những câu chuyện thành công và những thắng lợi mà nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về đối ngoại, ông Shaaban đánh giá chính sách đối ngoại của Việt Nam dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc và quyết đoán, giữa linh hoạt và quyết tâm, bám sát mục tiêu bảo vệ các lợi ích quốc gia dựa trên luật pháp quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam đã xây dựng và phát triển nền đối ngoại hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, theo trường phái "ngoại giao cây tre."

Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập nhận định cây tre có rễ khỏe, thân chắc và cành mềm, là hiện thân hoàn hảo của chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tre mọc theo nhóm và mạnh mẽ hơn khi tập hợp lại, phản ánh tầm quan trọng của sức mạnh tập thể và sự đoàn kết trong văn hóa Việt Nam.

Gốc rễ vững chắc là những nguyên tắc cơ bản như lợi ích quốc gia, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương trong quan hệ đối ngoại. Những nguyên tắc này kế thừa Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và là nền tảng cho đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Thân cây chắc khỏe cũng cho thấy sự linh hoạt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại. Điều này khẳng định Việt Nam là bạn của tất cả các nước. Các cành uyển chuyển, linh hoạt thể hiện khả năng của Việt Nam kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về chiến thuật.

Ông Shaaban nhận định một trong những điểm nổi bật nhất của chính sách đối ngoại của Việt Nam là nguyên tắc "bốn không" được quy định trong "Sách Trắng Quốc phòng 2019" đồng thời nêu rõ đây là bộ quy tắc cơ bản để xây dựng một thế giới an toàn và hòa bình lâu dài, cũng là nền tảng vững chắc cho sự ổn định và thịnh vượng trên toàn cầu.

Về kinh tế, người đứng đầu Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập đánh giá sau gần 40 năm Đổi mới và nhiều năm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã gặt hái nhiều thành quả to lớn nhờ tầm nhìn chiến lược của các nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Shaaban bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, với mức tăng trưởng dự báo sẽ khả quan trong năm 2024 và năm 2025.

Ông Shaaban cho rằng những kết quả kinh tế nổi bật này đã tác động trực tiếp đến tình hình chính trị, xã hội, ngoại giao của đất nước, khẳng định vai trò lãnh đạo tích cực và hiệu quả của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập kinh tế của Việt Nam./.

