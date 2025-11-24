Lãnh đạo Nga-Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về vấn đề Ukraine

Ngày 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhằm trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh Ukraine trong bối cảnh các đề xuất của Mỹ đang được thảo luận.

Theo bộ phận báo chí Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin đã tái khẳng định sự quan tâm của Moskva đối với một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng các đề xuất hiện tại của Mỹ về Ukraine có thể tạo cơ sở cho một giải pháp.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh ông sẵn sàng cung cấp hỗ trợ liên quan đến Ukraine và tạo ra một nền tảng đàm phán tại Istanbul.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường tiếp xúc song phương về vấn đề Ukraine ở nhiều cấp độ khác nhau và duy trì liên lạc thường xuyên.

Cũng trong ngày 24/11, phát biểu tại một hội nghị ở Thụy Điển, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk nêu “lằn ranh đỏ” của Kiev trong vấn đề xây dựng hòa bình. Các điều khoản gồm không công nhận thay đổi lãnh thổ, không hạn chế lực lượng vũ trang, đồng thời khẳng định việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải là một phần của các đảm bảo an ninh.

Ông đánh giá các điều khoản trong đề xuất của Mỹ chưa đáp ứng các yêu cầu này.

Từ châu Âu, nhiều lãnh đạo và quan chức EU ghi nhận tiến triển từ cuộc họp Mỹ-Ukraine tại Geneva cuối tuần qua. Phát ngôn viên Chính phủ Đức Sebastian Hille gọi đây là “cuối cùng, cũng có tiến bộ trở lại.”

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot mô tả các cuộc thảo luận là “xây dựng và hữu ích.” Lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC) và Hội đồng châu Âu cũng đều nhấn mạnh “động lực mới” và “cơ sở vững chắc để tiếp tục tiến lên,” dù vẫn còn nhiều vấn đề chưa ngã ngũ.

Về phần mình, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định Ukraine phải tự quyết định quy mô lực lượng vũ trang như một quốc gia có chủ quyền, đồng thời nhấn mạnh sự tham gia mạnh mẽ của châu Âu tại Geneva là yếu tố then chốt.

Bà cho biết một cuộc họp trực tuyến giữa “liên minh sẵn sàng hỗ trợ Ukraine” gồm khoảng 30 quốc gia sẽ diễn ra trong ngày 25/11.

Tại Angola, bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU-Liên minh châu Phi, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và nhiều lãnh đạo châu Âu tiếp tục hoan nghênh “tiến triển đáng kể” tại Geneva.

Ông Costa cùng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đều nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận hòa bình phải củng cố an ninh châu Âu và cần có sự đồng thuận của EU.

Trong khi đó, Thủ tướng Merz cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “cởi mở” với một kế hoạch hòa bình được xây dựng chung với châu Âu và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Nga cần phải ngồi vào bàn đàm phán để có thể đạt được một giải pháp bền vững cho xung đột.

EU đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho Ukraine, trong đó có viện trợ quân sự, tài chính và ngoại giao. Vấn đề sử dụng tài sản Nga đóng băng để tài trợ khoản “cho vay bồi thường” cho Ukraine tiếp tục được thảo luận, trong đó Bỉ - nước nắm giữ phần lớn tài sản tại ngân hàng Euroclear - yêu cầu mọi bước đi phải bảo đảm an toàn pháp lý.

Vương quốc Anh, thông qua người phát ngôn của Thủ tướng Keir Starmer, cũng “hoan nghênh tiến triển đáng kể” đạt được trong cuộc họp Mỹ-Ukraine tại Geneva.

Cùng ngày, các Ngoại trưởng Đức, Pháp, Anh, Italy, Phần Lan và Ba Lan đã họp với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha để phối hợp bước tiếp theo của tiến trình đàm phán hòa bình.

Nhìn chung, dù còn tồn tại khác biệt giữa các bên, các cuộc tiếp xúc trong những ngày qua cho thấy nỗ lực thúc đẩy một khuôn khổ hòa bình mới đang được tăng tốc, với kỳ vọng tạo bước tiến thực chất cho tiến trình chấm dứt xung đột tại Ukraine./.

