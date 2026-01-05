Lào Cai: Tạo đột phá tăng trưởng kinh tế, nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân

Năm 2025 là năm đầu tiên tỉnh Lào Cai hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Địa phương còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai nhưng với nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, kinh tế-xã hội ở tỉnh vùng cao biên giới Lào Cai vẫn khởi sắc.

Nhân ngày đầu làm việc của năm mới 2026, phóng viên TTXVN thường trú tại tỉnh Lào Cai đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh về những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2025 và định hướng phát triển trong năm 2026.

- Xin đồng chí chia sẻ về những kết quả nổi bật mà tỉnh Lào Cai đã đạt được trong năm 2025?

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh: Năm 2025, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Lào Cai mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương và Tỉnh ủy; sự giám sát thường xuyên, phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế... kinh tế-xã hội có những điểm sáng tích cực.

Tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2025 ước đạt 8,5%, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025.

Đây là mức tăng khá so với tăng trưởng chung cả nước, trong đó có những tín hiệu tốt của các ngành kinh tế trụ cột, mũi nhọn của tỉnh cho tăng trưởng năm 2025 và giai đoạn sau (ngành công nghiệp có dấu hiệu phục hồi với mức tăng trưởng khá cao, dự kiến tăng khoảng 9,6%; khu vực dịch vụ vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt đạt khoảng 9,42%; khu vực xây dựng khởi sắc với mức tăng 9,42%).

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực: nông-lâm nghiệp-thủy sản chiếm 16%; công nghiệp và xây dựng chiếm 37,31%; dịch vụ chiếm 39,16%; thuế sản phẩm 7,52%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 21.689 tỷ đồng, tăng 60% so với dự toán Trung ương giao, tăng 3,3% so với dự toán tỉnh giao.

Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, là con số mang ý nghĩa khẳng định năng lực điều hành, sự phối hợp hiệu quả và sức mạnh đoàn kết của tỉnh sau sáp nhập. Tình hình sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản cơ bản hoàn thành do phản ứng, chuyển đổi kịp thời. Sản xuất công nghiệp tuy gặp một số khó khăn nhưng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025 ước đạt 102,9% kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 106,3% kế hoạch năm. Giải ngân vốn đầu tư công được triển khai quyết liệt, tỉnh Lào Cai luôn nằm trong nhóm những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đặc biệt là hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai. Công tác giáo dục đạt nhiều thành tích nổi bật; công tác y tế tiếp tục được tập trung hoàn thiện hạ tầng tuyến tỉnh đến cơ sở, nhằm đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người dân.

Các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế được tổ chức thành công, góp phần tích cực quảng bá hình ảnh Lào Cai tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong đó có thể kể đến Festival sông Hồng với những hoạt động nổi bật như Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai với chủ đề “Du lịch Lào Cai - Kết nối khát vọng xanh", Giải đua xe đạp "Một đường đua, hai quốc gia"; Lễ hội trà Shan Tuyết…

Ông Đặng Văn Háu, dân tộc Dao (thôn Xà Phìn, xã biên giới Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) đứng dưới tán cây chè Shan tuyết cố thụ hàng trăm năm tuổi. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Du lịch tiếp tục phát huy vai trò mũi nhọn của nền kinh tế. Lượng khách tới các điểm tham quan du lịch tăng mạnh, ước đạt hơn 10,5 triệu lượt khách, bằng 102,5% kế hoạch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 45.593 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu.

- Tỉnh Lào Cai đã đề ra những định hướng, chỉ tiêu phát triển cụ thể như thế nào trong năm 2026, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh: Năm 2026 đánh dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, mở đầu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 5/12/2025 nhằm đề ra những định hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2026.

Năm 2026, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; tạo đột phá tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; giữ vững quốc phòng-an ninh, mở rộng đối ngoại; phòng, chống và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hệ thống chỉ tiêu được xây dựng tương đối toàn diện, bao trùm các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, chuyển đổi số và xây dựng Đảng. Cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt trên 155.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%; GRDP bình quân đầu người 93 triệu đồng; thu ngân sách đạt 23.500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 90.000 tỷ đồng; tổng lượng khách du lịch trên 11 triệu lượt; chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 112%...

Ở lĩnh vực xã hội, môi trường, các chỉ tiêu về tuổi thọ, giáo dục, y tế, giảm nghèo, nhà ở xã hội, chỉ số hạnh phúc phản ánh rõ định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm; không đánh đổi tiến bộ, công bằng xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 72,4; chỉ số hạnh phúc của người dân đạt khoảng 69%. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 77%; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2025 là 1,5%; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 50%...

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

