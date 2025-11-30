Lào khẳng định các nước bạn bè đóng góp quan trọng vào 50 năm phát triển

Nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025), sáng 30/11, tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Vientiane, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Lào đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt các đại diện tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Lào.

Tham dự sự kiện có Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Sonexay Siphandone; Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane; đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao tại Lào. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân tham dự sự kiện.

Nhân dịp này, Đại sứ Malaysia tại Lào Edi Irwan Bin Mahmud đã thay mặt các Đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại Lào gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Lào các dân tộc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh cũng như 70 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Ông nhấn mạnh trong suốt bảy thập kỷ qua, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lãnh đạo nhân dân với lòng tận tụy và bản lĩnh kiên định, đưa đất nước vượt qua khó khăn, từng bước đi lên hòa bình, ổn định và phát triển.

Đại sứ Bin Mahmud bày tỏ sự trân trọng đối với những thành tựu toàn diện mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những thành công của nước này trong các nhiệm kỳ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), qua đó thể hiện năng lực ngoại giao, tinh thần trách nhiệm và cam kết của Lào trong việc củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, trong 5 thập kỷ qua, Lào đã trải qua chặng đường phát triển với nhiều đổi mới to lớn.

Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, kinh tế lạc hậu và đối mặt với muôn vàn khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và đường lối đổi mới có nguyên tắc, Lào đã đạt nhiều thành tựu đáng tự hào trên mọi lĩnh vực: Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, nhiều công trình hạ tầng quan trọng được xây dựng, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Bên cạnh những thành tựu đó, Lào cũng đối mặt với không ít thách thức, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết của toàn dân nhằm hướng tới mục tiêu đưa đất nước phát triển hưng thịnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, người dân ấm no và hạnh phúc.

Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cho biết thêm trong thời gian qua, tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không ít đến nhiều quốc gia, trong đó có Lào.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ Lào đã tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề của đất nước, phát huy các thế mạnh sẵn có, điều chỉnh chính sách, pháp luật và tổ chức sắp xếp bộ máy từ Trung ương tới địa phương theo hướng tinh gọn, tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế.

Đáng chú ý, Lào đã trở thành đối tác đối thoại của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (hay còn gọi là Công ước Hà Nội) tại Lễ mở ký diễn ra ở Hà Nội vào tháng 10 vừa qua.

Sự kiện có sự tham dự đầy đủ của các Lãnh đạo cấp cao của Lào. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Đồng thời, Lào cũng tiếp tục nâng cấp hạ tầng theo tầm nhìn phát triển. Từ một quốc gia không có biển, Lào đang từng bước trở thành nước kết nối trong khu vực qua đường bộ, đường thủy và đường hàng không.

Việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX cũng đạt nhiều kết quả tích cực, giúp duy trì ổn định chính trị, trật tự xã hội và tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình khoảng 4,8%.

Lãnh đạo Lào khẳng định những thành tựu đạt được có sự đóng góp quan trọng của các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ quý báu, hiệu quả từ cộng đồng quốc tế trong suốt thời gian qua, góp phần giúp Lào vượt qua khó khăn và thách thức.

Ngay sau phát biểu, Lãnh đạo cấp cao Lào và các đại biểu tham dự đã cùng nâng cốc chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, gửi lời chúc tốt đẹp tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và toàn thể nhân dân Lào tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong thời gian tới./.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân tới chúc mừng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào: Việt Nam dành cho Lào sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Lào và những đóng góp quan trọng, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào.