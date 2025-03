Long An đề xuất hỗ trợ gần 9.800 tỷ đồng thực hiện các dự án cấp bách

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, địa phương đã có các văn bản kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ cho tỉnh nguồn vốn gần 9.800 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các dự án cấp bách, bức xúc trên địa bàn.

Trong đó, Long An kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn gần 66 tỷ đồng để xây dựng Khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm trưng bày, giới thiệu tài liệu, hiện vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Tần và đồng chí Võ Văn Ngân, là những bậc tiền bối tiêu biểu của Đảng, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Hiện, tỉnh Long An đã chủ động phân bổ 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và vận động xã hội hóa 27 tỷ đồng để thực hiện công tác đấu thầu và khởi công dự án.

Đối với các dự án bức xúc về giao thông, Long An kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 5.400 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.827E (Quốc lộ 50B); trong đó, hỗ trợ hơn 1.400 tỷ đồng cho dự án Xây dựng đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT.827E và hỗ trợ 4.000 tỷ đồng cho dự án ĐT.827E đoạn còn lại.

Tượng đài đồng chí Võ Văn Tần tại Di tích Ngã tư Đức Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, hiện tỉnh Long An đang thực hiện các thủ tục để triển khai xây dựng đoạn qua tỉnh Long An với chiều dài 35,6km (ĐT.827E).

Đây là tuyến đường kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với vùng đồng bằng sông Cửu Long, được hoạch định đi qua các trung tâm kinh tế-xã hội, đầu mối vận tải lớn, các khu công nghiệp, thúc đẩy giao lưu thương mại và tạo điều kiện phát triển cho các địa phương trong khu vực.

Để tuyến đường này được xây dựng đồng bộ, sớm hình thành Trục giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh-Long An-Tiền Giang, tạo không gian phát triển mới cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Long An nói riêng, địa phương đã có văn bản kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ vốn để thực hiện dự án.

Cùng với đó, tỉnh Long An kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn hơn 1.900 tỷ đồng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT. 830C với số vốn 971 tỷ đồng; xây dựng Cầu Hùng Vương bắc qua sông Vàm Cỏ Tây với số vốn 1.000 tỷ đồng; trong đó, cầu Hùng vương bắc qua sông Vàm Cỏ Tây đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển hạ tầng đô thị, kết nối và hoàn chỉnh mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố Tân An và huyện Thủ Thừa nói riêng, tỉnh Long An nói chung.

Còn đường ĐT.830C là một trong những tuyến đường huyết mạch giúp kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh; tuyến đường được đầu tư sẽ giảm đáng kể áp lực về lưu lượng xe cho Quốc lộ 1 đoạn từ huyện Bến Lức (Long An) đến Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và đường cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Bên cạnh đó, Long An cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn hơn 2.300 tỷ đồng để thực hiện 6 dự án kè thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ 3 dự án gồm: dự án xử lý sạt lở bờ sông Cần Giuộc khu vực xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc (đoạn còn lại) 152 tỷ đồng; dự án kè chống sạt lở bờ kênh Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa 300 tỷ đồng; Dự án kè chống sạt lở đê bao bảo vệ thị xã Kiến Tường (đoạn còn lại) 393 tỷ đồng.

Hiện tại, các vị trí này đang có dấu hiệu sạt lở, nếu đầu tư chậm trễ, trong thời gian kéo dài thì nguy cơ xảy ra sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn, không đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân sống trong khu vực và ngân sách nhà nước phải đầu tư nhiều hơn để khắc phục.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Nguyễn Minh Lâm, hiện nay, nguồn lực của tỉnh Long An còn rất hạn chế trong khi phải tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án liên kết vùng như đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, ĐT.823D, đường Vành đai thành phố Tân An...

Các dự án này có tính chất lan tỏa tạo động lực thu hút đầu tư và góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Long An.

Do đó, để tạo điều kiện cho tỉnh Long An hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, kết nối liên vùng giữa Vùng đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Đông Nam Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói riêng, của 2 vùng nói chung, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An kiến nghị Chính phủ hỗ trợ vốn các dự án nêu trên./.

