Sau thông tin của TTXVN ngày 14/11 với tiêu đề “Làm rõ thông tin môi giới chào bán giá phòng cao hơn niêm yết ở Lô Lô Chải” phản ánh tình trạng môi giới nhận đặt, giữ và chào bán phòng lưu trú với giá cao hơn giá niêm yết, chiều 17/11, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú (Tuyên Quang) cho biết, xã chính thức có thông báo công khai giá dịch vụ lưu trú và vận chuyển khách du lịch bằng xe điện, xe ôm trên địa bàn.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú đã thông báo giá phòng của 76 homestay và nhà nghỉ trên địa bàn; ghi rõ tên cơ sở, địa chỉ, thông tin liên hệ, quy mô phòng, giường và mức giá theo từng loại phòng. Danh sách công khai này có nhiều cơ sở lưu trú tại thôn Lô Lô Chải, địa bàn thu hút đông đảo du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Bảng giá được niêm yết cụ thể đối với các loại phòng, từ phòng đơn, phòng đôi đến các loại phòng có sức chứa lớn hơn. Một số cơ sở có ghi rõ những khoản phụ thu đối với người ở thêm, ngày lễ, Tết cùng các dịch vụ chưa bao gồm trong giá phòng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú Trần Đức Chung, đây là thông tin công khai để du khách tham khảo, lựa chọn dịch vụ, không phải mức giá do Ủy ban Nhân dân xã quy định hoặc phê duyệt. Các cơ sở kinh doanh tự quyết định mức giá và có trách nhiệm niêm yết công khai, thực hiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các mức giá do tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp và hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngoài việc công khai bảng giá, Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đầy đủ việc niêm yết giá tại cơ sở và trên phương tiện vận chuyển, bảo đảm thông tin rõ ràng, dễ nhận biết và quan sát.

Các cơ sở phải thu đúng giá đã niêm yết, không tự ý thu thêm các khoản ngoài thỏa thuận với khách hàng. Trường hợp điều chỉnh giá, phải thực hiện niêm yết công khai trước khi áp dụng và kịp thời thông báo với Ủy ban Nhân dân xã để cập nhật và tổng hợp.

Khi nhận được phản ánh những cơ sở lưu trú không niêm yết giá, thu cao hơn giá niêm yết, tự ý tăng giá, ép giá hoặc có hành vi làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của du khách, xã sẽ thực hiện kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, TTXVN đã đề cập đến việc thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội, diễn đàn du lịch xuất hiện thông tin phản ánh tình trạng một số cá nhân hoạt động môi giới, nhận đặt phòng, giữ phòng lưu trú tại Lô Lô Chải, sau đó chào bán lại với mức giá cao hơn giá niêm yết của các cơ sở kinh doanh.

Thông tin thu hút sự quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi của du khách, lợi ích hợp pháp của các cơ sở kinh doanh và hình ảnh, thương hiệu du lịch địa phương.

Lô Lô Chải được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025. Trong bối cảnh lượng khách du lịch đến Lô Lô Chải ngày càng tăng, việc công khai, minh bạch giá dịch vụ, kiểm soát hoạt động môi giới và nâng cao chất lượng phục vụ là yêu cầu quan trọng để bảo vệ thương hiệu điểm đến, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện./.

Tuyên Quang: Làm rõ thông tin môi giới chào bán giá phòng cao hơn niêm yết ở Lô Lô Chải Xã Lũng Cú khẩn trương xác minh phản ánh tình trạng môi giới nhận giữ và chào bán phòng lưu trú với giá cao hơn niêm yết tại Lô Lô Chải và đồng thời tăng cường kiểm tra, công khai giá dịch vụ.