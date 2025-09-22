Mách bạn 9 cách trị các vết loét nhiệt miệng nhanh và hiệu quả tại nhà

Thông thường, sau khoảng 1-2 tuần, các vết loét do nhiệt miệng sẽ tự khỏi, không để lại sẹo.

Trường hợp nhiệt miệng kéo dài gây đau rát, khó chịu thì bạn có thể tham khảo và áp dụng các cách trị lở miệng nhanh nhất tại nhà dưới đây:

1. Dùng nước muối

Dùng nước muối tuy không phải là cách trị nhiệt miệng trong 1 ngày đã thấy hiệu quả nhưng lại rất an toàn, dễ thực hiện và không tốn kém. Nước muối có tính sát khuẩn cao, an toàn và lành tính. Súc miệng bằng nước muối hằng ngày sẽ làm giảm đau rát ở vị trí lở miệng, nhanh làm khô vết nhiệt miệng.

Bạn có thể tự pha nước muối súc miệng theo cách sau: Hòa tan khoảng 5g muối tinh với 230ml nước ấm rồi dùng nước này súc miệng khoảng 15 - 30 giây thì nhổ ra. Bạn nên súc miệng để nước muối trôi sâu vào cổ họng nhưng không được nuốt. Thực hiện 2 - 3 lần/ngày sẽ sớm thấy hiệu quả. Nếu không muốn tự pha, bạn có thể mua nước muối súc miệng đóng chai tại các hiệu thuốc.

2. Dùng mật ong

Mật ong có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, chống nhiễm trùng thứ cấp, giúp các vết nhiệt miệng không bị sưng đỏ và bỏng rát. Có nhiều phương pháp trị nhiệt miệng bằng mật ong mà bạn có thể tự áp dụng ngay tại nhà.

Cụ thể, bạn có thể bôi trực tiếp mật ong lên vết lở miệng với tần suất 4 lần/ngày. Hoặc bạn pha trà nóng, thêm vào chút mật ong để uống hằng ngày, chú ý uống từ từ để dung dịch thẩm thấu vào vết nhiệt. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng mật ong kết hợp với bột nghệ, hòa thành hỗn hợp, đắp lên vết nhiệt miệng với tần suất 2-3 lần/ngày.

3. Dùng sữa chua

Theo các nghiên cứu, sữa chua có men vi sinh sống lactobacillus, giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường tiêu hóa. Đôi khi tình trạng nhiệt miệng xuất hiện do vi khuẩn HP hoặc bệnh viêm ruột. Vì vậy, bạn có thể ăn sữa chua mỗi ngày sau bữa ăn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp chữa khỏi lở miệng và bảo vệ dạ dày.

4. Dùng baking soda

Một trong những cách trị nhiệt miệng nhanh khỏi và an toàn là súc miệng bằng baking soda. Đây là loại muối nở giúp cân bằng độ pH trong khoang miệng, giúp giảm viêm để vết lở miệng nhanh lành.

Cách pha nước súc miệng baking soda: Hòa tan 5g baking soda với 230ml. Sau đó, bạn súc miệng với dung dịch trên trong khoảng 15 - 30 giây rồi nhổ ra. Một ngày thực hiện súc miệng khoảng 2-3 lần cho tới khi hết nhiệt miệng.

5. Dùng dầu dừa

Dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn tốt do chứa acid lauric tự nhiên. Với các vết lở miệng, bạn nên dùng dừa sớm để giảm đau, giảm sưng và rút ngắn thời gian lành vết thương. Để điều trị, bạn lấy 1 lượng dầu dừa nguyên chất vừa đủ, bôi lên vết nhiệt miệng vài lần mỗi ngày. Lưu ý, cần hạn chế nuốt nước bọt sau khi bôi dầu dừa để nó có tác dụng bao phủ lên vị trí nhiệt miệng.

6. Dùng trà hoa cúc

Trà hoa cúc có mùi thơm dễ chịu, vị ngon tự nhiên, giúp thư giãn và có tác dụng giảm đau, làm lành vết thương rất tốt. Trong loại trà này có chứa levomenol và azulene - 2 chất có khả năng sát trùng và chống viêm hiệu quả. Để trị nhiệt miệng, bạn dùng túi trà hoa cúc đắp lên vị trí bị lở miệng trong vòng vài phút. Ngoài ra, bạn cũng có thể pha trà hoa cúc với nước ấm, dùng súc miệng 3 - 4 lần/ngày cho tới khi khỏi nhiệt miệng.

7. Dùng bã chè khô

Chất tanin có trong lá chè có tác dụng trị nhiệt miệng nhanh chóng, hiệu quả. Mỗi lần uống trà, bạn nên giữ lại túi lọc chè để đắp trực tiếp lên vết loét trong miệng. Đây là cách trị nhiệt miệng có hiệu quả cao, giúp giảm đau, giảm sưng tấy và chống viêm hiệu quả.

8. Dùng nước súc miệng chuyên dụng

Bạn có thể dùng nước súc miệng nha khoa để kiểm soát và giảm nhẹ tình trạng viêm, nhiễm trùng trong miệng (các vết nhiệt miệng). Các loại nước súc miệng chuyên dụng giúp thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và ngăn ngừa nhiệt miệng tái phát.

Bạn dùng nước súc miệng theo đúng hướng dẫn, súc miệng 2 - 3 lần/ngày cho tới khi kiểm soát được tình trạng nhiệt miệng. Bạn chú ý không nên dùng nước súc miệng trị lở miệng kéo dài mà cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ (để tránh tác dụng phụ).

9. Bổ sung thêm vitamin cho cơ thể

Để tăng cường sức đề kháng của cơ thể và đẩy lùi các loại vi khuẩn gây viêm loét miệng, bạn cần có một chế độ ăn uống hợp lý và khoa học bằng cách bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin vào thực đơn của mình.

Các loại vitamin tốt cho cơ thể gồm: Vitamin B (có trong trứng cá, sữa đậu nành, sữa gạo,...), acid folic (có trong rau chân vịt, cải xanh, măng tây,...), sắt (có trong hàu, ngũ cốc, trứng, gan gà,...), nước dừa (làm dịu vết loét)./.

