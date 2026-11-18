Ngày 18/11, một máy bay chở khách của Nga đã nhận được lời đe dọa đánh bom khi đang bay đến miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và đã hạ cánh an toàn, hành khách và phi hành đoàn được sơ tán.

Chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 do hãng hàng không Azimuth Airlines khai thác đang bay từ Mineralnye Vody ở miền Nam nước Nga đến Antalya, nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31).

Sau khi nhận được lời đe dọa, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Antalya và được đưa đến khu vực an toàn. Tất cả 65 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán.

Lực lượng chức năng không tìm thấy điều gì đáng ngờ liên quan đến lời đe dọa trên.

Đầu tháng này, một loạt các lời đe dọa đánh bom giả mạo đã nhắm vào hàng chục chuyến bay thương mại trên khắp châu Âu, khiến một số quốc gia mở cuộc điều tra đối với những kẻ tung tin giả./.

Nhật Bản: Máy bay chở 226 hành khách hạ cánh khẩn cấp Chuyến bay mang số hiệu JA-645 của Japan Airlines, cất cánh từ sân bay Haneda vào 10h ngày 29/5 đến sân bay Kagoshima, đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp do nghi ngờ trục trặc ở lốp máy bay.