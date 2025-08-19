Mixue qua mặt McDonald's, cuộc đua trà sữa toàn cầu có giá hàng tỷ USD

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Từ ly nước “vui miệng” đến cuộc đua toàn cầu trị giá hàng tỷ USD.

Kỷ nguyên AI định hình lại tương lai của ngành công nghệ Đài Loan, Trung Quốc.

Các nhà sản xuất Anh tụt hậu so với đối thủ quốc tế về tự động hóa.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV