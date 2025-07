Mưa to, lũ lớn gây nhiều thiệt hại tại vùng núi phía Tây Nghệ An

Ngày 6/7, bà Pịt Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Loi, tỉnh Nghệ An cho biết trong đêm 5/7, trên địa bàn đã có mưa lớn gây sạt lở đất, làm hư hỏng nhà cửa và đường giao thông liên xã, khiến giao thông tại một số bản tạm thời bị chia cắt.

Một số gia đình phải di chuyển ra khỏi vị trí nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân vùng ảnh hưởng.

Cụ thể, khoảng hơn 22 giờ ngày 5/7, trên địa bàn xã biên giới Na Loi xảy ra mưa lớn. Lưu lượng nước từ thượng nguồn các con suối dốc đổ về lớn, mạnh khiến cầu tạm tại bản Na Loi 2 bị cuốn trôi, tuyến đường nối trung tâm xã Na Loi đi các bản Xuồi Sàn, Piêng Lau tạm thời bị chia cắt hoàn toàn, giao thông bị tê liệt.

Trên địa bàn xã xuất hiện một số điểm ngập sâu, dòng chảy mạnh rất nguy hiểm cho các loại phương tiện và người dân qua lại. Thực tế đã xảy ra trường hợp một xe tải chở thiết bị đã bị lật nghiêng khi cố vượt qua đoạn đường bị ngập.

Lực lượng chức năng và người dân phải chèn bánh, dùng dây kéo hơn 3 giờ đồng hồ mới đưa được xe ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Tại bản Đồn Bọng, sạt lở đất xảy ra trong đêm với lượng đất lớn kèm theo đá, cây cối đã khiến căn nhà gỗ rộng hơn 50m2 của gia đình ông Cụt Văn Đình, bị hư hỏng nặng. Rất may, trước thời điểm xảy ra sạt lở, các thành viên trong gia đình ông Cụt Văn Đình đã nhanh chóng rời khỏi căn nhà nên không xảy ra sự cố đáng tiếc về người.

Sáng 6/7, nhiều hộ dân ở các bản vùng cao, biên giới như: Huồi Xái 2, Phà Kháo và Huồi Thum của xã Na Loi (Nghệ An) phải di dời, sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn do nguy cơ sạt lở tiếp diễn, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, công trình của người dân.

Lực lượng Bộ đội biên phòng Na Loi (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp với chính quyền địa phương, người dân tổ chức giúp gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả sạt lở do mưa lớn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo đánh giá của cơ quan chức năng và người dân địa phương, đây là khu vực có địa chất phức tạp, nền đất yếu, không ổn định, địa hình dốc, dễ trượt lở, sụt trượt sau những ngày mưa lớn, kéo dài.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Loi, Pịt Thị Hà cho biết diễn biến thời tiết cực đoan xảy ra trong đêm khuya nên việc tiếp cận hiện trường của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi đang tổ chức bố trí lực lượng túc trực tại các địa điểm xung yếu để triển khai ứng phó kịp thời khi có sự cố bất ngờ xảy ra; đồng thời phối hợp với bộ đội biên phòng, lực lượng dân quân và người dân địa phương huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, san gạt đất đá, khắc phục các tuyến đường tạm; tiếp tục rà soát và kịp thời sơ tán những hộ nằm trong vùng nguy hiểm," bà Hà cho biết.

Na Loi là xã biên giới của tỉnh Nghệ An, có địa hình hiểm trở, giao thông bị chia cắt khá mạnh bởi các dãy núi, đồi, nhiều suối lớn nhỏ khác nhau. Vào mùa mưa lũ, địa bàn thường xuyên xảy ra sạt lở, sụt trượt gây ảnh hưởng lớn đến giao thông, sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với người dân.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động theo dõi sát sao tình hình diễn biến thiên tai, thực hiện nghiêm các cảnh báo từ lực lượng chức năng để chủ động ứng phó với những diễn biến cực đoan của thiên tai; không chủ quan đi lại qua các khu vực ngầm tràn, sườn núi có nguy cơ sạt lở, không ra suối, lưu vực sông, suối đánh bắt cá, vớt củi, chăn thả gia súc… để bảo đảm an toàn, tránh sự việc không may, đáng tiếc xảy ra./.

