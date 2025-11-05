Mỹ: Máy bay chở hàng cỡ lớn phát nổ, nhất 3 người chết, nhiều người bị thương

Ngày 4/11, phát biểu tại cuộc họp báo liên quan đến vụ máy bay chở hàng cỡ lớn của hãng UPS rơi và phát nổ ngay sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Muhammad Ali ở thành phố Louisville (Mỹ), Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ tai nạn này.

Theo ông Beshear, con số thương vong có thể tăng. Hiện một số nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương. Ông kêu gọi người dân toàn bang cùng cầu nguyện cho các nạn nhân.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay thuộc dòng McDonnell Douglas MD-11 gặp nạn vào khoảng 17h15 (giờ địa phương) khi đang thực hiện chuyến bay mang số hiệu UPS 2976 từ Louisville đến Honolulu (Hawaii).

Video tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bốc lên từ cánh trái trước khi máy bay rơi và phát nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ, khiến nhiều tòa nhà trong khu công nghiệp gần đường băng bốc cháy.

Thị trưởng Louisville, ông Craig Greenberg, cho biết do lượng nhiên liệu lớn trên máy bay, hiện trường vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao. Chính quyền đã ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ trong bán kính 8 km quanh sân bay và kêu gọi người dân tránh xa khu vực.

Dữ liệu từ trang Flightradar24 cho thấy chiếc MD-11, được sản xuất năm 1991, gia nhập đội bay UPS từ năm 2006, đạt độ cao khoảng 53 m và tốc độ 340 km/h trước khi lao xuống đột ngột.

Boeing - đơn vị hiện sở hữu dòng máy bay MD-11 sau khi sáp nhập McDonnell Douglas - cho biết sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc điều tra.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ dẫn đầu công tác điều tra nguyên nhân. Cơ quan này cho biết một nhóm chuyên trách đã được điều tới hiện trường, song quá trình phân tích có thể kéo dài từ 12-24 tháng.

Louisville là trung tâm trung chuyển toàn cầu lớn nhất của UPS, với khoảng 300 chuyến bay mỗi ngày và xử lý hơn 400.000 kiện hàng/giờ.

Vụ tai nạn dự kiến ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động giao hàng của hãng, cũng như các đối tác lớn như Amazon, Walmart và Bưu điện Mỹ (USPS)./.

