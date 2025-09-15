Mỹ sẵn sàng cấm TikTok nếu không đạt thỏa thuận chuyển nhượng

Theo Reuters và AFP, một quan chức Mỹ thạo tin về vòng đàm phán tại Madrid ngày 15/9 cho biết Chính phủ Mỹ sẵn sàng để lệnh cấm ứng dụng mạng xã hội TikTok có hiệu lực nếu không đạt thỏa thuận về việc chuyển nhượng từ công ty Trung Quốc ByteDance.

Quan chức này tiết lộ nhiều khía cạnh kỹ thuật của việc chuyển nhượng đã được giải quyết, song phía Trung Quốc gắn thỏa thuận với những yêu cầu khác liên quan thuế quan và hạn chế công nghệ của Mỹ.

Trước đó, trong cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay Mỹ và Trung Quốc “sắp” đạt được một thỏa thuận về TikTok khi hai bên nối lại đàm phán thương mại tại Madrid.

Ông Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã khai mạc vòng thảo luận mới hôm 14/9, nhằm thu hẹp bất đồng trong lĩnh vực thương mại và công nghệ.

Các cuộc họp dự kiến kéo dài tới ngày 17/9 - cũng là hạn chót để TikTok tìm được nhà đầu tư mới hoặc đối mặt lệnh cấm tại Mỹ.

Phát biểu với báo giới khi đến Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha để tham dự ngày làm việc thứ 2, ông Bessent nói: “Về thỏa thuận TikTok, chúng tôi tiến rất gần tới việc giải quyết vấn đề."

Ông nhấn mạnh nếu không đạt được thỏa thuận, quan hệ tổng thể giữa hai nước “không bị ảnh hưởng” và “vẫn rất tốt ở cấp cao nhất”./.

