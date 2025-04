Mỹ sẽ cắt giảm gần một nửa số quân nhân đang triển khai tại Syria

Lầu Năm Góc ngày 18/4 xác nhận Mỹ sẽ giảm gần một nửa số quân nhân đang triển khai tại Syria xuống mức dưới 1.000 người trong những tháng tới.

Tuyên bố của người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 18/4 đã chỉ đạo “hợp nhất các lực lượng Mỹ tại Syria... đến các địa điểm lựa chọn," song không nêu rõ những nơi sẽ diễn ra hành động này.

Theo ông Parnell, quy trình nêu trên “sẽ giảm số lượng quân nhân của Mỹ tại Syria xuống còn dưới 1.000 người trong những tháng tới."

Người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh: “Khi quá trình hợp nhất diễn ra, phù hợp với cam kết của Tổng thống (Donald) Trump về hòa bình thông qua sức mạnh, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ vẫn sẽ sẵn sàng tiếp tục những cuộc tấn công nhằm vào tàn dư của IS tại Syria."

Mỹ đã triển khai quân đội tới Syria suốt nhiều năm trong một phần của các nỗ lực quốc tế nhằm quét sạch tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Lý do dẫn tới quyết định cắt giảm quân số được ông Parnell đưa ra là do những thành công mà Mỹ đã đạt được trong cuộc chiến chống IS.

Trước đó, ngày 17/4, nhật báo New York Times (NYT) dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc sẽ thu hẹp quy mô hiện diện quân sự tại Syria theo hướng cắt giảm quân số và đóng cửa 3 trong số 8 căn cứ quân sự nhỏ.

Nguồn tin của NYT tiết lộ cả 3 căn cứ bị đóng cửa gồm M.S.S. Green Village, M.S.S. Euphrates và 1 cơ sở nhỏ khác đều nằm ở vùng Đông Bắc Syria. Đợt cắt giảm quân số bắt đầu được triển khai từ ngày 17/4.

Kế hoạch này đã được Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) chấp thuận. Sau 60 ngày, các chỉ huy quân đội Mỹ sẽ quyết định xem có nên cắt giảm thêm quân số hay không.

Tổng thống Donald Trump từng thúc đẩy kế hoạch rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Syria trong nhiệm kỳ đầu của ông, song vấp phải sự phản đối từ Lầu Năm Góc vì động thái này được xem là bỏ rơi đồng minh và dẫn đến việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis từ chức.

Cuối tháng 12/2018, sau khi tuyên bố kết thúc chiến dịch chống khủng bố tại Syria kéo dài 4 năm do Mỹ dẫn đầu, Lầu Năm Góc đã rút quân và duy trì khoảng 900 binh sỹ tại đây. Con số này đã tăng lên hơn 2.000 quân sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở Dải Gaza vào ngày 7/10/2023./.

