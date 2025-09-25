Thế giới

Châu Âu

NATO tăng cường phòng thủ, Thổ Nhĩ Kỳ đưa máy bay AWACS tới Litva

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tạm thời đưa máy bay cảnh báo và kiểm soát AWACS tới Litva để hỗ trợ NATO, trong bối cảnh nhiều UAV Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận khu vực.

Máy bay AWACS của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: defence24)
Máy bay AWACS của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: defence24)

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/9 thông báo đã tạm thời triển khai 1 máy bay cảnh báo và kiểm soát (AWACS) tới Litva như một phần trong các biện pháp bảo đảm an ninh của NATO, sau hàng loạt vụ thiết bị bay không người lái (UAV) Nga xâm phạm không phận.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: “Trong khuôn khổ các biện pháp đảm bảo của NATO, máy bay AWACS của chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ trong không phận Litva từ ngày 22-25/9.”

Máy bay AWACS có khả năng phát hiện các mục tiêu bay thấp như UAV và những vật thể mà radar mặt đất không thể phát hiện. Tuy nhiên, Bộ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, Ba Lan đã bắn hạ một số UAV, trong khi Quốc hội Litva ngày 23/9 đã trao quyền cho lực lượng vũ trang được phép bắn hạ bất kỳ UAV nào xâm phạm không phận nước này.

Trong những tuần gần đây, Litva, Estonia, Đan Mạch và Ba Lan đều cáo buộc UAV hoặc máy bay tiêm kích Nga xâm phạm không phận, khiến NATO phải tăng cường các biện pháp phòng thủ ở sườn phía Đông.

Theo giới chức phương Tây, Nga đang tiến hành các vụ xâm phạm không phận nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng và quyết tâm của NATO.

Estonia và Ba Lan đã yêu cầu liên minh mở cuộc tham vấn theo Điều 4 của Hiệp ước NATO-quy định các quốc gia trong khối sẽ tham vấn lẫn nhau bất cứ khi nào lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của bất kỳ thành viên nào bị đe dọa.

Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia có quy mô quân đội lớn thứ hai trong NATO-vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga trong các lĩnh vực như năng lượng và du lịch.

Ankara đã lên án chiến dịch quân sự toàn diện của Moskva đối với Ukraine và cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev, nhưng không tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm đảm bảo thế cân bằng, cho phép Thổ Nhĩ Kỳ duy trì đối thoại với cả hai bên./.

(Vietnam+)
#Thổ Nhĩ Kỳ #AWACS #Litva #NATO #UAV Nga #an ninh quốc phòng #xung đột Đông Âu Litva
