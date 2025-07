Nền tảng đưa thương mại Việt Nam-Pakistan phát triển bền vững

Ngày 11/7, tại trụ sở Bộ Công Thương Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Phó Thứ trưởng Bộ Thương mại Pakistan Nasir Hamid đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ năm Tiểu ban Hỗn hợp về Thương mại Việt Nam-Pakistan.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Pakistan, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Việc duy trì cơ chế Tiểu ban Hỗn hợp không chỉ thể hiện cam kết chính trị mà còn là kênh hữu hiệu để hai Bên kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác cụ thể, tạo nền tảng pháp lý và động lực phát triển quan hệ kinh tế-thương mại song phương, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp, hai bên đã cùng rà soát tình hình thực hiện các nội dung đã thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 4, đồng thời trao đổi sâu rộng về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng. Hai Bên ghi nhận thương mại song phương có bước phát triển tích cực.

Trong giai đoạn 2017-2024, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng trung bình trên 6,7%/năm. Năm 2024, kim ngạch đạt hơn 850 triệu USD, tăng 20,5% so với năm 2023. Trong 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch đạt khoảng 327,5 triệu USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hai bên cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng con số này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng hợp tác của hai nước.

Cũng tại kỳ họp, hai bên đã đạt được những kết quả nổi bật như thúc đẩy đàm phán Thỏa thuận Thương mại Ưu đãi (PTA): Hai bên nhất trí coi PTA là bước đi chiến lược, tạo cơ sở pháp lý ổn định để mở rộng tiếp cận thị trường, giảm thuế quan, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư song phương, hướng tới hiệp định thương mại tự do (FTA) toàn diện trong tương lai.

Việt Nam đã chính thức gửi dự thảo PTA ngày 8/7/2025, với danh mục hơn 80 mặt hàng xuất khẩu chủ lực đề nghị phía Pakistan xem xét giảm thuế suất về 0-5%.

Đoàn Việt Nam tại Kỳ họp. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Phía Pakistan hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam và cam kết sẽ sớm nghiên cứu, phản hồi để tiến hành đàm phán trong năm 2025.Về hợp tác xúc tiến thương mại hai bên ghi nhận các kết quả đạt được trong việc trao đổi đoàn doanh nghiệp, tổ chức hội chợ, triển lãm.

Việt Nam đề nghị Pakistan tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại Pakistan, đồng thời mời Pakistan tham dự các sự kiện lớn tại Việt Nam như Saigontex, Hanoitex, SaigonFabric, HanoiFabric. Ngược lại, Pakistan cũng mời Việt Nam tham gia TEXPO, HEMS, FoodAg.

Cùng đó, Việt Nam đánh giá cao Pakistan là nhà cung cấp xơ sợi lớn thứ 14 của Việt Nam, mong muốn mở rộng nhập khẩu bông, vải và nguyên liệu từ Pakistan phục vụ ngành công nghiệp dệt may xuất khẩu. Hơn nữa, dù cá tra phi lê chiếm tới 98% xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Pakistan, hai bên nhất trí cần xem xét tháo gỡ các rào cản, logistics hạn chế và cạnh tranh từ các quốc gia khác.

Việt Nam đề nghị Pakistan xem xét gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như cá tra, hồ tiêu, chè...

Đặc biệt, hai bên tăng cường hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực Halal, đặc biệt về kiểm tra, chứng nhận sản phẩm và hướng tới công nhận lẫn nhau chứng nhận Halal.

Ngoài các lĩnh vực trên, hai bên cũng trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khác như hàng không, tài chính-ngân hàng, y tế, phát triển nguồn nhân lực và tạo thuận lợi về thị thực.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, thiện chí của hai Bên, khẳng định kết quả đạt được tại Kỳ họp lần này sẽ tạo nền tảng quan trọng để cụ thể hóa các định hướng hợp tác và triển khai các sáng kiến mới, góp phần đưa quan hệ thương mại Việt Nam-Pakistan phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững.

Phó Thứ trưởng Nasir Hamid bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chính trị, thiện chí hợp tác và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ thương mại Việt Nam-Pakistan sẽ tiếp tục đạt được những bước phát triển toàn diện, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí sẽ tổ chức Kỳ họp lần thứ sáu Tiểu ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam-Pakistan tại Pakistan vào thời điểm phù hợp, sẽ được thống nhất qua kênh ngoại giao.

Kỳ họp lần thứ năm Tiểu ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam-Pakistan đã diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm chung của hai bên trong việc duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại ngày càng thực chất, vì lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân hai nước./.

