Ngân hàng Nhà nước phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại cơn bão số 10

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy tinh thần “tương thần tương ái” chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, ngày 06/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị Thủ trưởng các đơn vị vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể ủng hộ thêm bằng tiền mặt hoặc các hình thức ủng hộ khác.

Thời gian qua, ngành Ngân hàng luôn chủ động, tích cực trong việc ủng hộ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Năm 2024, cả ngành Ngân hàng đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai số tiền hơn 85 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, ngành Ngân hàng đã ủng hộ trên 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Vừa qua, ngày 2/10/2025, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do cơn bão số 10, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại thông qua cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi, cho vay mới để khôi phục sản xuất, xử lý nợ theo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục khi cần xử lý nợ.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các Khu vực chỉ đạo, giám sát việc triển khai hỗ trợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương để tham mưu giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vietnam+)

"Những hành động thiết thực đó đã trở thành truyền thống tốt đẹp và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Ngân hàng Nhà nước nói riêng và ngành Ngân hàng nói chung. Tôi mong rằng, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này để có nhiều hình thức ủng hộ, đóng góp thiết thực hơn nữa trong thời gian tới," Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 2/10/2025, bão số 10 đã làm 54 người chết và mất tích; 140 người bị thương; trên 150.000 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, hư hỏng nặng; trên 50.00 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị hư hỏng. Ước tính sơ bộ thiệt hại lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng./.

Trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) với mức đóng góp tối thiểu 1 ngày lương, thu nhập và nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống; các tổ chức tín dụng cũng đã dành hơn 40 tỷ đồng ủng hộ các địa phương bị thiệt hại. Đóng góp của ngành Ngân hang đã góp phần quan trọng cùng với cả hệ thống chính trị khắc phục hậu quả thiên tai và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Một số mức hỗ trợ cụ thể đối với việc khắc phục thiệt hại của bão số 10 Theo hướng dẫn của Ban Vận động cứu trợ Trung ương-Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hỗ trợ hộ gia đình có người chết, mất tích do bão số 10 với mức hỗ trợ tối thiểu 25 triệu đồng/người.