Chính trị

Ngân hàng Nhà nước phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại cơn bão số 10

Ngân hàng Nhà nước phát động quyên góp ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 10, góp phần giảm thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Thúy Hà
Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10. (Ảnh: Vietnam+)
Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10. (Ảnh: Vietnam+)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy tinh thần “tương thần tương ái” chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, ngày 06/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị Thủ trưởng các đơn vị vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể ủng hộ thêm bằng tiền mặt hoặc các hình thức ủng hộ khác.

Thời gian qua, ngành Ngân hàng luôn chủ động, tích cực trong việc ủng hộ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Năm 2024, cả ngành Ngân hàng đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai số tiền hơn 85 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, ngành Ngân hàng đã ủng hộ trên 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Vừa qua, ngày 2/10/2025, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do cơn bão số 10, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại thông qua cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi, cho vay mới để khôi phục sản xuất, xử lý nợ theo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục khi cần xử lý nợ.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các Khu vực chỉ đạo, giám sát việc triển khai hỗ trợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương để tham mưu giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

f405d469-fd6e-4243-8078-f32a73a7718b.jpg
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vietnam+)

"Những hành động thiết thực đó đã trở thành truyền thống tốt đẹp và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Ngân hàng Nhà nước nói riêng và ngành Ngân hàng nói chung. Tôi mong rằng, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này để có nhiều hình thức ủng hộ, đóng góp thiết thực hơn nữa trong thời gian tới," Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 2/10/2025, bão số 10 đã làm 54 người chết và mất tích; 140 người bị thương; trên 150.000 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, hư hỏng nặng; trên 50.00 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị hư hỏng. Ước tính sơ bộ thiệt hại lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng./.

Trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) với mức đóng góp tối thiểu 1 ngày lương, thu nhập và nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống; các tổ chức tín dụng cũng đã dành hơn 40 tỷ đồng ủng hộ các địa phương bị thiệt hại. Đóng góp của ngành Ngân hang đã góp phần quan trọng cùng với cả hệ thống chính trị khắc phục hậu quả thiên tai và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

(Vietnam+)
#Ngân hàng Nhà nước #ủng hộ bão số 10 #thiệt hại thiên tai #hỗ trợ người dân #quyên góp từ ngành ngân hàng #bão số 10 thiệt hại
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIV

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự theo quy định.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Iran tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Phấn đấu hoàn thành nâng cao các chỉ tiêu năm 2025

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 3 đẩy mạnh là: Đẩy mạnh giải ngân, đẩy mạnh triển khai các nghị quyết chiến lược và đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Động lực mới trong quản lý và phục vụ nhân dân

Sau 3 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội đã tạo được những chuyển biến rõ nét như bộ máy tinh gọn, hiệu lực quản lý nâng lên, người dân được phục vụ thuận tiện hơn.