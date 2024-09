Ngày 5/9, Bộ Công an tiếp tục đưa ra gần 390.000 biển số để người dân đấu giá

(Nguồn: VPA)

Chiều 4/9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Bộ Công an vừa phê duyệt Kế hoạch đấu giá biển số xe ôtô Phiên đấu giá thứ năm với 388.389 biển số đưa ra đấu giá. Các biển số sẽ được niêm yết trong 1 tháng, kể từ ngày mai (5/9) để người dân lựa chọn.

Danh sách biển số có đủ 63 tỉnh, thành phố; trong đó, có hơn 56.000 biển số Hà Nội và gần 54.000 biển số Thành phố Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm của mỗi biển số vẫn là 40 triệu đồng, bước giá là 5 triệu đồng. Đối với mỗi biển số ôtô đấu giá thành công, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm.

Ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng/biển số xe ôtô đưa ra đấu giá.

Theo quy định, trong quá trình đấu giá, đơn vị được giao kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn thông tin, bảo đảm an ninh mạng, chống xâm nhập trong quá trình đấu giá là Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Viễn thông và Cơ yếu, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an.

Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, tính đến ngày 4/9, đã trải qua 207 ngày đấu giá.

Tổng số biển đưa ra đấu giá là 1.268.852 biển; số biển đấu giá thành là 35.563 biển và tổng giá trị tài sản đấu thành hơn 3.281 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng số tiền người trúng đấu giá đã nộp là 3.026 tỷ đồng.

Một số biển có mức trúng đấu giá cao như 51K-88888 (15,265 tỷ đồng), 30K - 55555 (14,495 tỷ đồng), 11A-11111 (8,78 tỷ đồng), 72A-77777 (6,85 tỷ đồng), 88A - 66666 (hơn 6,7 tỷ đồng), 36A-99999 (5,285 tỷ đồng), 22A-22222 (5,13 tỷ đồng).../.