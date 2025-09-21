Nhân viên đường sắt quên mình cứu người thoát chết trong gang tấc

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bất chấp nguy hiểm, người công nhân gác chắn đã dũng cảm lao vào cứu người trong gang tấc.

Theo đó, vào lúc 23 giờ 48 phút, trực ban chạy tàu ga Quảng Ngãi báo tàu SE6 chạy tại ga lúc 23 giờ 56 phút, ngày 20/9. Tuy nhiên, đến 0 giờ 03 phút, ngày 21/9, khi tàu chuẩn bị qua đường ngang km 924+430 (thuộc địa phận xã Sơn Tịnh-Quảng Ngãi), khu gian Đại Lộc-Quảng Ngãi, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, hai nhân viên gác chắn là các anh Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Sơn Oánh, nhân viên gác chắn đường ngang (Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình) thực hiện quy trình đóng chắn hoàn toàn, chờ tàu thông qua thì bất ngờ có một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy mang Biển kiểm soát 76D1-096.53 chạy từ hướng Đông sang Tây, không chú ý quan sát đã tông trực diện vào dàn chắn phía trái lý trình đường sắt, khiến người và xe máy văng vào giữa lòng đường sắt.

Khi phát hiện ra sự việc, mặc dù biết tàu đang đến rất gần, có thể nguy hiểm đến tính mạng, anh Nguyễn Sơn Oánh vẫn bất chấp hiểm nguy, quên mình kịp thời lao vào kéo người đàn ông ra khỏi đường sắt, cứu người chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi tàu lao tới.

Người đàn ông may mắn được anh Oánh cứu sống ngay sau đó được Tổ tàu SE6 cử người đưa đi cấp cứu, xe máy bị tàu tông kéo rê trong lòng đường sắt đến lý trình Km924+280 thì tàu dừng lại.

Vụ tai nạn đã khiến tàu SE6 phải dừng lại để giải quyết gần 30 phút và xe máy của người tham gia giao thông bị hư hỏng nặng.

Hành động đặc biệt dũng cảm của anh Oánh sẽ được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khen thưởng kịp thời và làm hồ sơ đề nghị khen cao theo quy định.

Trong thời gian qua, đã có rất nhiều vụ việc nhân viên đường sắt khi lên ban làm nhiệm vụ đã quên mình, bất chấp nguy hiểm để cứu người trong gang tấc.

Gần đây nhất, vào khoảng 22h48 phút ngày 24/8/2025, tại đường ngang có người gác km 1661+074 khu gian Long Khánh-Dầu Giây (Đồng Nai), tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi 2 nhân viên gác chắn là chị Đặng Thị Mai Len và Hồ Thị Mến (Cung cầu đường Dầu Giây, Đội đường sắt Biên Hòa thuộc Công ty CP ĐS Sài Gòn) đã thực hiện quy trình đóng chắn chuẩn bị đón tiễn tàu SE12 thông qua thì phát hiện có người điều khiển xe máy Biển kiểm soát 60H6-046.45 không làm chủ tốc độ đã đâm trực diện vào dàn chắn, hất tung dàn chắn vào đường ngang gây trở ngại chạy tàu.

Nhân viên Hồ Thị Mến đã nhanh chóng thực hiện thao tác làm tín hiệu khẩn cấp báo hiệu cho lái tàu dừng tàu SE12, nhân viên Đặng Thị Mai Len kịp thời phối hợp với người tham gia giao thông kịp thời cứu người và phương tiện giao thông ra khỏi đường ngang.

Trước đó, vào lúc 21h28 phút ngày 22/8/2025, tại đường ngang Km 1649+528 (cung cầu đường Long Khánh, Đồng Nai) sau khi gác chắn đã đóng chuẩn bị đón tiễn tàu SE4 thông qua đường ngang thì bất ngờ có một thanh niên chạy xe gắn máy biển số 52-F1.2010 tông thẳng vào dàn chắn khiến người và phương tiện mắc kẹt trên đường ray, đe dọa an toàn chạy tàu. Rất may, 2 nhân viên gác chắn là chị Trần Thị Thủy và Vũ Thị Diện đã nhanh trí, dũng cảm cứu được người và phương tiện, tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra./.

