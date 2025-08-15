Những đôi dép đi trong nhà độc đáo được tái chế từ bụi gia dụng

Quy trình tạo ra vật liệu này gồm phân loại bụi, loại bỏ mảnh lớn, tóc hay lông động vật. Sau đó, phần bụi còn lại được làm phẳng và xử lý qua nhiệt để loại bỏ vi khuẩn và chất gây ô nhiễm.

Bạn có sẵn sàng đi thử một loại dép tái chế từ chính bụi thải trong nhà mình? Nếu câu trả lời là có, đây có thể là một ý tưởng góp phần tạo nên xu hướng sử dụng một vật liệu tái chế độc đáo để bảo vệ môi trường.

Dự án “Done & Dusted” được Rahat Rai, 21 tuổi, sinh viên tốt nghiệp ngành thiết kế tại Đại học Ravesbourne ở London (Anh), lên ý tưởng trong quá trình sáng tạo các thiết kế gia dụng bền vững.

Rai đã nghĩ cách biến những mảng bụi dày đặc từ máy hút bụi trở thành vật liệu giống như nỉ và có thể tái sử dụng.

Lớp bụi thu được tựa như vải không dệt, khâu vào đế cao su, tạo thành những đôi dép bền chắc.

Dù chưa thể ứng dụng ngay, nhưng sự sáng tạo này tái khẳng định tiềm năng sử dụng các loại rác thải như một nguồn tài nguyên phong phú.