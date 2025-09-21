Những hiện vật quý lần đầu được công bố về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những hiện vật ý nghĩa khiến người xem như hình dung được phần nào đó những chặng đường hoạt động cách mạng gian lao của Bác.

Tại trưng bày chuyên đề “Mùa thu độc lập” đang diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, người tham quan chú ý tới nhiều hiện vật quý, lần đầu được công bố về Bác Hồ.

Đây là bản chụp giấy căn cước của Nguyễn Ái Quốc tại địa chỉ số 6 phố Villa des Gobelins, cấp ngày 4/9/1919 (Thẻ có ảnh đóng dấu nổi và chữ ký của Người). Và đây là danh thiếp thợ ảnh của Nguyễn Ái Quốc.

Trong những năm 1921-1923, Nguyễn Ái Quốc chuyển đến nơi ở mới tại gác 2, nhà số 9 ngõ Compoint, Paris, Pháp. Trong thời gian này, Người làm việc tại cửa hàng ảnh của hãng Lainé.

Cùng với đó là Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội Thống nhất Đức báo tin và mời đoàn đại biểu đến tham dự Đại hội Đảng và lễ Quốc khánh lần thứ 15 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 1/8/1960; Bài thơ mừng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 15 tuổi của nhà thơ Hoàng Viêm Bồi...

Gồm 2 phần: Ba Đình tỏa nắng và Từ mùa thu Độc lập đến mùa xuân Đổi mới, với hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày đã giới thiệu đến công chúng về khát vọng, ý chí độc lập, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; những thành tựu to lớn trong công cuộc Đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Trưng bày chuyên đề “Mùa thu Độc lập” là sự kiện văn hóa góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, niềm tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người dân Việt Nam. Trưng bày đón khách tham quan đến hết ngày 25/12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội./.

