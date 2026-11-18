Gắn trang bị kiến thức, kỹ năng chăn nuôi với hỗ trợ phát triển sản xuất, tỉnh Ninh Bình đang triển khai các hoạt động tập huấn kỹ thuật, giúp người dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định sinh kế.

Ngày 18/11/2026, Phòng Kinh tế phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Kim Bảng tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản cho 31 hộ gia đình được nhận bò giống hỗ trợ.

Tại lớp tập huấn, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản, lựa chọn và phối trộn thức ăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh.

Việc kết hợp hỗ trợ con giống với trang bị kiến thức giúp người dân có điều kiện chăm sóc đàn bò đúng kỹ thuật, hạn chế rủi ro trong chăn nuôi.

Theo ông Nguyễn Văn Sáng, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Bảng, hỗ trợ bò giống là điều kiện ban đầu để tạo sinh kế, còn hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào trách nhiệm và sự chủ động của từng hộ. Các gia đình cần chuẩn bị chuồng trại, nguồn thức ăn và sử dụng bò giống đúng mục đích, tích cực áp dụng kỹ thuật đã được hướng dẫn.

Trên phạm vi toàn tỉnh, năm 2026, Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình tổ chức 55 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 2.475 lượt người.

Hoạt động này góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất cho người dân tại cơ sở.

Cùng với tập huấn kỹ thuật, Ninh Bình triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2026-2030, với chỉ tiêu 5.945 lao động trong năm 2026.

Chính sách đào tạo hướng tới đáp ứng nhu cầu sản xuất, ưu tiên hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận kỹ năng nghề và cơ hội việc làm.

Việc kết hợp trang bị kỹ năng với hỗ trợ phát triển sản xuất được kỳ vọng giúp các hộ khó khăn chủ động xây dựng sinh kế, nâng cao hiệu quả chăn nuôi và từng bước cải thiện đời sống./.