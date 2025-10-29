Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 29/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, cho ý kiến, quyết nghị về nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết của tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bầu các chức danh lãnh đạo mới của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thảo luận, thông qua 6 nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Tất Thắng, do chuyển công tác; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Quang Hoàn, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội-Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Huy Hùng, do chuyển công tác.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thượng Đức Nguyễn Thị Việt Hà giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Kỳ Xuân Hồ Huy Thành và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nguyệt giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bầu bổ sung các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Viết Hải, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Thành Đông, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thanh Điện.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào chức danh lãnh đạo mới của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại kỳ họp, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu đã trình bày các tờ trình về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; gia hạn thời gian bố trí vốn ngân sách địa phương đối với dự án cải thiện cơ sở hạ tầng các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 137/2024/NQ-Hội đồng Nhân dân ngày 13/01/2024 và Nghị quyết số 143/2025/NQ-Hội đồng Nhân dân ngày 23/01/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nghe Trưởng ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Đào Thị Anh Nga trình bày báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Qua nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết chuyên đề về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; sửa đổi, bổ sung các nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn mới; kinh tế tập thể; chính sách dân tộc, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác tổ chức bộ máy, biên chế và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội./.

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hải Phòng tổ chức kỳ họp quan trọng bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và 2 Phó Chủ tịch UBND, thông qua 21 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.