Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai

Chiều 18/11, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trao Quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Út tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm cho biết ông Nguyễn Văn Út là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước và xây dựng Đảng; trên các cương vị công tác, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu của địa phương.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đề nghị ông Nguyễn Văn Út cùng tập thể Tỉnh ủy Đồng Nai tập trung tổ chức triển khai chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tinh thần chỉ đạo “6 rõ" của Trung ương; nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, mà trung tâm hiện nay là hệ sinh thái công nghiệp, dịch vụ gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đồng thời tiếp tục cập nhật các chỉ đạo, định hướng chiến lược mới của Bộ Chính trị, lựa chọn nội dung phù hợp tiềm năng, lợi thế của tỉnh, triển khai quyết liệt, duy trì đà tăng trưởng cao, phát triển bền vững; phát triển kinh tế luôn gắn với củng cố, đảm bảo vững chắc quốc phòng-an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo.

Ngay sau Hội nghị trao quyết định của Ban Bí thư, chiều cùng ngày (18/11), Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tấn Đức để nhận công tác mới.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai giới thiệu và bầu ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tán thành 107/107, đạt 100% đại biểu có mặt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Út cho rằng Đồng Nai là tỉnh phát triển mạnh mẽ, nhiều tiềm năng lợi thế, là thủ phủ công nghiệp và có quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết tâm đưa Đồng Nai phát triển đúng như Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra và phát triển xứng đáng với vị thế của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ cũ, tỉnh Long An (cũ); trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa (cũ); Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (cũ); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An (cũ).

Từ ngày 1/7/2025, ông Nguyễn Văn Út được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025; Thủ tướng Chính phủ chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 10/10/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tháng 11/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Út tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030./.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.