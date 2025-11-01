Phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định ngày 31/10/2025 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 2425/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Vũ Tiến Phụng sinh năm 1972, quê ở thành phố Hải Phòng, là thạc sỹ Quản lý khoa học và công nghệ, Đại học Kinh tế đối ngoại, Đại học Giáo dục lý luận chính trị, cao cấp chính trị.

Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Vũ Tiến Phụng từng là Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương (cũ), Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng (sau hợp nhất).

Tại Quyết định số 2426/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.

Ông Lê Trung Kiên sinh năm 1974, quê ở Hưng Yên, là tiến sỹ Quản trị kinh doanh, cử nhân ngôn ngữ Anh, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, ông Lê Trung Kiên từng là Bí thư Quận ủy Lê Chân, Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế thành phố Hải Phòng.

Như vậy, bộ máy lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng hiện nay gồm 1 Chủ tịch là ông Lê Ngọc Châu và 6 Phó chủ tịch là các ông: Lê Anh Quân, Hoàng Minh Cường, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân, Vũ Tiến Phụng và Lê Trung Kiên./.

