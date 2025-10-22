Hải Phòng quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Theo báo cáo của Sở Tài Chính, đến hết ngày 16/10, toàn thành phố đã giải ngân 24.393 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 62,4% kế hoạch Hội đồng Nhân dân thành phố giao.

Đây là thông tin được đưa ra trong phiên họp tháng 10 về điều chỉnh kịch bản giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến hết niên độ ngân sách năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng trong chiều 20/10.

Mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Thành phố Hải Phòng xác định rõ mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền); lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân, tăng cường hợp tác công-tư nhằm huy động và phát huy tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Hải Phòng phấn đấu đến hết ngày 31/1/2026 giải ngân vượt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và ít nhất đạt 98,5% kế hoạch vốn thành phố giao (tương đương 38.724 tỷ đồng). Qua đó, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt tối thiểu 12,2% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đạt 12,35% theo mục tiêu của thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân, để hoàn thành mục tiêu này, các đơn vị, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Chính phủ và Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025; tiếp tục khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Các đơn vị, ngành liên quan và các địa phương đưa ra giải pháp cụ thể, thiết thực và khả thi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xác định cụ thể “điểm nghẽn” nằm ở đâu, thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức hay cá nhân nào, để kịp thời có biện pháp xử lý, khắc phục hiệu quả.

Cụ thể, ông Lê Anh Quân yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư dự án thống nhất, hoàn thành việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xây dựng cụ thể, chi tiết đường găng tiến độ từng hạng mục, công trình, dự án gắn với thực hiện thủ tục liên quan đến công tác thanh quyết toán khối lượng hoàn thành. Thành phố kiên quyết không chấp nhận việc chủ đầu tư, ban quản lý khu vực, đơn vị không hoàn thành việc giải ngân hết nguồn vốn được bố trí, nhất là với chủ đầu tư đã được điều chỉnh vốn.

Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý Kho bạc Nhà nước khu vực III thực hiện kiểm soát chi, thanh toán, giải ngân cho dự án ngay khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Đẩy mạnh việc thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. Các sở, ngành thành phố tập trung cao, khẩn trương xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố.

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu của thành phố. Ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố. (Nguồn: Báo Hải Phòng)

Vướng mắc còn tồn tại

Các con số về giải ngân vốn đầu tư công đã giúp thành phố xếp vị trí thứ 8 toàn quốc về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (cao hơn bình quân chung cả nước 16,8%).

Mặc dù vậy, còn một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án khu vực đạt tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước cũng như bình quân chung thành phố.

Theo Sở Tài chính Hải Phòng, hiện vẫn còn tồn tại một số vướng mắc trong quá trình giải ngân. Cụ thể, một số công trình dừng thực hiện do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa được điều chỉnh giảm vốn (Các dự án xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự; trụ sở công an các xã).

Bên cạnh đó, một số dự án đã quyết toán, một số dự án cơ bản hoàn thành đang làm thủ tục quyết toán, không còn nhu cầu sử dụng vốn, do đó phải điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Một số dự án dư vốn hoặc vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng như: Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ-Hưng Đạo-đường Bùi Viện; Dự án thành phần 2 - Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường tỉnh 354 huyện Tiên Lãng đến Quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo; dự án Cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với Quốc lộ 5; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ khu tượng đài Bác Hồ xã Hiệp Lực qua khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh xã Hồng Dụ đến đường tỉnh 396; dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 395 (đoạn từ Km16+750 - Km23+930) và đường dẫn cầu Cậy đến đường tỉnh 394…

Căn cứ tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn, Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng điều chỉnh kế hoạch vốn của 757 dự án, nhiệm vụ, chương trình (gồm: 267 công trình đề nghị tăng vốn; 492 công trình đề nghị giảm vốn) với tổng số tiền đề nghị tăng vốn và giảm vốn bằng nhau./.

Họp Quốc hội: Quyết liệt khơi thông điểm nghẽn, giải ngân vốn đầu tư công Theo đại biểu Quốc hội, đến tháng Chín, giải ngân vốn đầu tư công cả nước vẫn chỉ ở mức khoảng 50%, việc giải ngân số vốn đầu tư công còn lại là một thách thức, là vấn đề rất lớn.