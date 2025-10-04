Giải ngân vốn đầu tư công khả quan, hướng tới mục tiêu đạt 100% kế hoạch

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư vừa thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 do Bộ Tài chính tổ chức, lũy kế 9 tháng của năm 2025, tổng vốn giải ngân đạt 440.000 tỷ đồng, tương đương 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 5% về tỷ lệ và 133.000 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Dũng cho biết mặc dù Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi 4 cơn bão và diễn biến thời tiết bất thường cùng với việc các ban quản lý dự án và chính quyền địa phương các cấp mới đi vào hoạt động, tình hình giải ngân vốn đầu tư công vẫn tăng trưởng đáng kể.

Đây được xem là kết quả rất tích cực trong bối cảnh khó khăn.

Để đạt được kết quả trên, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm. Cụ thể, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập 8 tổ công tác do Thủ tướng và các Phó Thủ tướng trực tiếp làm việc với các bộ, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ tồn tại, vướng mắc.

Bên cạnh đó, Bộ cũng trình Thủ tướng tổ chức 3 hội nghị trực tuyến toàn quốc với sự tham gia của 34 địa phương, do Thủ tướng chủ trì, để bàn các giải pháp thúc đẩy giải ngân hướng tới mục tiêu 100% kế hoạch.

Liên quan đến công tác thanh quyết toán dự án, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 254/2025/NĐ-CP vào ngày 26/9.Nghị định này phát huy tối đa các quy định mới về phân cấp, phân quyền, rút gọn thủ tục và đơn giản hóa hồ sơ thanh toán, nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt, việc lập hồ sơ thanh toán ngay đối với các khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu sẽ giúp tránh dồn việc vào cuối năm, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân trong năm 2025.

Bên cạnh đó, ông Dũng cho biết, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản và kiến nghị các địa phương xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương phân công, phân nhiệm rõ ràng trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cụ thể hóa trách nhiệm, lập kế hoạch giải ngân chi tiết và kiểm soát tiến độ giải ngân theo từng tuần, tháng, quý.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Trong đó, Nghị định quy định Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước dành để đầu tư.

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện kiểm soát, giải ngân vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của đơn vị mình.

Cơ quan do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền làm nhiệm vụ kiểm soát, giải ngân vốn cho nhiệm vụ, dự án đầu tư công bí mật nhà nước của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thông báo cho Bộ Tài chính về việc ủy quyền…/.

