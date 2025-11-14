Phi hành đoàn Thần Châu 20 trở về Trái Đất an toàn sau sự cố hỏng tàu

Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết 3 thành viên phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu-20 đã trở về Trái Đất an toàn vào ngày 14/11, sau khi hoàn thành sứ mệnh kéo dài 6 tháng trên trạm vũ trụ quốc gia.

Quá trình trở về bị trì hoãn hơn một tuần do tàu bị hỏng sau khi va chạm với mảnh vỡ không gian.

Các phi hành gia đã phải chuyển sang khoang quay về của tàu vũ trụ Thần Châu-21 để trở về Trái Đất.

Theo thông báo của CMSA, tàu đã hạ cánh thành công tại bãi đáp Đông Phong ở Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc.

Hình ảnh phát trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước CCTV cho thấy khoang hạ cánh chở 3 phi hành gia trên đã tiếp đất với dù được bung ra, chính thức kết thúc nhiệm vụ Thần Châu-20.

Trước đó, tàu Thần Châu-21 đã thực hiện thành công các bước tách khoang quan trọng. Cụ thể, khoang quỹ đạo của tàu Thần Châu-21 đã tách khỏi khoang quay về, tiếp đó đến lượt khoang đẩy./.

Trung Quốc hoãn đưa tàu Thần Châu-20 trở về Trái Đất Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-20 đã phải hoãn kế hoạch trở về Trái Đất sau khi nghi bị va chạm với các mảnh vỡ nhỏ trong không gian.