Philippines: Rơi trực thăng cứu trợ, 6 quân nhân thiệt mạng trong bão Kalmaegi

Giới chức Philippines ngày 4/11 cho biết 6 thành viên phi hành đoàn của một trực thăng quân sự rơi khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo tại tỉnh Agusan del Sur, đảo Mindanao, đã thiệt mạng, nâng tổng số nạn nhân tử vong do bão Kalmaegi tại Philippines lên 46 người.

Theo quân đội Philippines, đã tìm thấy toàn bộ thi thể các nạn nhân trên chiếc trực thăng UH-1H Huey, và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Ngoài ra, tại đảo Cebu - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất - có 39 người thiệt mạng do lũ lụt và sập đổ công trình, cùng 1 trường hợp tử vong được ghi nhận tại đảo lân cận Bohol.

Cơn bão Kalmaegi đổ bộ sáng 4/11 (giờ địa phương), với sức gió 120 km/h, giật tới 165 km/h, gây mưa lớn và ngập lụt diện rộng tại khu vực Visayas, miền Nam Luzon và Bắc Mindanao.

Hàng chục nghìn người đã được sơ tán, với hơn 300 chuyến bay bị hủy, nhiều khu vực mất điện và gián đoạn liên lạc.

Tại Cebu City, nước lũ đã rút vào tối cùng ngày nhưng thiệt hại vẫn rất lớn. Hình ảnh do Hội Chữ thập Đỏ Philippines ghi lại cho thấy nhà cửa bị ngập đến mái, xe hơi bị nước cuốn trôi và chồng chất lên nhau.

Chính quyền địa phương cho biết công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được triển khai, trong khi đó nhiều người vẫn đang mất tích.

Philippines trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm và đang trong giai đoạn phục hồi sau chuỗi thiên tai gần đây, gồm động đất và siêu bão Ragasa hồi tháng Chín.

Dự kiến, bão Kalmaegi sẽ rời khỏi Philippines vào tối 5 hoặc sáng 6/11 (giờ địa phương)./.

Philippines: Gia tăng số người thiệt mạng do bão Kalmaegi lên tới 40 người Tối 4/11, tại Philippines, số người thiệt mạng do bão Kalmaegi đã lên tới 40 người và khiến hàng nghìn người phải sơ tán, nhiều ngôi nhà và tài sản bị nhấn chìm.