Lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai ứng phó mức cao nhất với bão Kalmaegi

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng; Thủ tướng yêu cầu bằng mọi biện pháp thông tin, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

Công điện nêu: Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng. Khoảng từ tối hoặc đêm ngày 6/11/2025 bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, khu vực Tây Nguyên cũ cũng có thể xảy ra gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có thể xảy ra đợt mưa to đến rất to.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bằng mọi biện pháp thông tin, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn;

Lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp; Chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để đón lũ; Triển khai phương tiện tại các khu vực trọng điểm để triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý;

Có phương án dự phòng để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; Theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó với bão, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống./.