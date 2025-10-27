Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Phó Tổng thống Ecuador

Ngày 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), tại Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vui mừng chào đón bà Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị Phó Tổng thống Ecuador và dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ecuador tham dự sự kiện quan trọng này, thể hiện sự quyết tâm của Ecuador nỗ lực chung tay với cộng đồng quốc tế chống tội phạm mạng và tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao (1/1/1980-1/1/2025).

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ trân trọng sự ủng hộ, đoàn kết của nhân dân Ecuador đối với Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt với Ecuador và quyết tâm của Việt Nam tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển chung của cả hai nước.

Phó Tổng thống Ecuador bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam; chúc mừng Việt Nam đã đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội; khẳng định Việt Nam đã thể hiện vai trò lãnh đạo và đóng góp tích cực trong cuộc chiến chống tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu.

Phó Tổng thống Ecuador bày tỏ ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam và mong muốn củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ trên các bình diện song phương và đa phương trong tổng thể chính sách mở rộng quan hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hai bên chia sẻ về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, quốc phòng, an ninh, giáo dục, văn hóa và thể thao, cũng như nhu cầu trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm, trong đó có công tác bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, tiếp tục phát huy hiệu quả, thường xuyên và linh hoạt của các cơ chế hợp tác về chính trị và kinh tế hiện có; khuyến khích các hoạt động xúc tiến thương mại-đầu tư, kết nối doanh nghiệp, triển khai hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của mỗi bên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ecuador sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường; đề nghị Chính phủ Ecuador khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Việt Nam hợp tác đầu tư tại Ecuador, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp, dầu khí.

Hai bên nhất trí trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, hai nước cần tăng cường trao đổi, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, phát huy vai trò của luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở hai khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Lương Cường tới Tổng thống Ecuador Daniel Noboa.

Phó Tổng thống Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas trân trọng mời Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Ecuador, Phó Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn và đề nghị hai bên thu xếp qua đường ngoại giao./.