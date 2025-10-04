Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

Ngày 4/10, tại trụ sở phường Móng Cái 2 (tỉnh Quảng Ninh), Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Buổi tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại phường Móng Cái 2 và kết nối trực tuyến với 23 phường, xã và đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thông tin tới cử tri những nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ 10, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối năm mà còn tổng kết toàn diện hoạt động của cả nhiệm kỳ và quyết định nhiều chính sách chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 42 dự án luật, 3 nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước trong những năm tới. Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ thảo luận các báo cáo về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành.

Cử tri phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN phát)

Cử tri tại các điểm cầu của tỉnh Quảng Ninh bày tỏ phấn khởi trước những kết quả kinh tế-xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, đặc biệt sau 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ máy đã tinh gọn, rõ ràng hơn về chức năng, nhiệm vụ; phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh, giúp rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm bớt khâu trung gian.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phát biểu ý kiến nêu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới đại biểu Quốc hội. Trong đó, cử tri đề nghị Trung ương quan tâm, có những cơ chế đặc thù cho vùng biên giới, hải đảo; nâng cấp các tuyến giao thông, tạo điều kiện phát triển du lịch, thương mại khu vực biên giới. Quốc hội sớm ban hành Luật Đặc khu để tạo tiền đề trong việc phát triển kinh tế-xã hội.

Một số cử tri kiến nghị phân cấp cho Hội đồng Nhân dân cấp xã được phê duyệt chuyển đổi đất rừng dưới 5ha, chức năng tổ chức thi tuyển công chức để phù hợp thực tiễn địa phương; sớm có hướng dẫn về sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các tổ chức Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để địa phương áp dụng thực hiện xây dựng đề án thực hiện ở cấp mình đảm bảo thống nhất; ban hành quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ cấp xã...

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XV, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trả lời, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu cử tri gửi các sở, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết; tiếp thu toàn bộ kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội; Trần Thị Kim Nhung, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cũng đã tiếp xúc cử tri các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh./.

