Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Giữ truyền thống đoàn kết quý báu ở từng thôn xóm

Ngày 14/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư xóm Nà Cốc, xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam...

Phó Thủ tướng khẳng định trong năm 2025, Đảng, Nhà nước đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng như: thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên trong năm 2025; quán triệt và tổ chức triển khai các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội XIV của Đảng; tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng và các khu dân cư Nà Cốc, xã Thạch An đã đạt được, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của tỉnh Cao Bằng, của xã Thạch An nói chung, khu dân cư Nà Cốc nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Cao Bằng nhận định đúng và khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương; tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để nhân dân khu dân cư Nà Cốc phát huy tốt vai trò tự quản ở cộng đồng; duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, để ngày hội thực sự là sự kiện quan trọng trong đời sống cộng đồng, góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, gắn kết cán bộ, đảng viên với nhân dân.

Khu dân cư Nà Cốc có 117 hộ, 480 nhân khẩu với 4 dân tộc anh em (Tày, Nùng, Kinh, Dao) cùng sinh sống hòa thuận, đoàn kết.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng bà con đã đóng góp 60 ngày công và 2.000m2 đất, ủng hộ 5 triệu đồng xây dựng đường giao thông, công trình phúc lợi. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,6%, hộ cận nghèo 11,9%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh mẽ, 96,5% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; khu dân cư được công nhận “Xóm văn hóa năm 2025.”

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà hộ gia đình bị thiệt hại do bão số 11 gây ra. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Các hoạt động văn nghệ, thể thao, đền ơn đáp nghĩa, vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng của khu dân cư.

Dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình ông Nông Quốc Toàn (xóm Nà Cốc, xã Thạch An) bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10, 11; tặng quà nhân dân khu dân cư Nà Cốc, xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng./.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để phát triển đất nước TTXVN xin trân trọng giới thiệu bài viết "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để phát triển đất nước" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Tô Lâm.