Phương án đầu tư, phân chia doanh thu cao tốc TP.HCM-Trung Lương-Mỹ Thuận

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ban Quản lý dự án 7 về phương án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan ký kết hợp đồng thỏa thuận với nhà đầu tư hiện hữu sơ bộ các nội dung về nguyên tắc phân chia doanh thu giữa nhà đầu tư hiện hữu và nhà đầu tư mở rộng, nâng cấp; trách nhiệm trong quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì công trình sau khi mở rộng, nâng cấp, bao gồm công trình hiện hữu và công trình mở rộng, nâng cấp.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, Ban Quản lý dự án 7 đã làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp về phương án mở rộng cao tốc đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận.

Ngày 7/8/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cơ quan ký kết hợp đồng dự án BOT cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận giai đoạn 1) đã ký biên bản thoả thuận với nhà đầu tư hiện hữu về phương án mở rộng đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Tuy nhiên, nội dung thỏa thuận chưa làm rõ về nguyên tắc phân chia doanh thu giữa nhà đầu tư và trách nhiệm trong quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì công trình sau khi hoàn thành mở rộng theo quy định nêu trên.

Theo nội dung hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được Ban Quản lý dự án 7, nhà đầu tư đề xuất dự án trình Bộ Xây dựng thẩm định, phương án phân chia doanh thu, trách nhiệm quản lý vận hành đối với đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận.

Về phân chia doanh thu, sau khi hoàn thành mở rộng, toàn bộ doanh thu thu phí trên đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận sẽ ưu tiên hoàn vốn cho hợp đồng dự án BOT hiện hữu. Sau khi hoàn vốn hợp đồng dự án BOT hiện hữu, doanh thu thu phí trên đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận sẽ hoàn vốn cho phần mở rộng.

Về trách nhiệm quản lý vận hành, khai thác, sau khi hoàn thành mở rộng, doanh nghiệp dự án BOT hiện hữu sẽ quản lý, vận hành đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận cho đến khi kết thúc hợp đồng dự án BOT hiện hữu; sau đó sẽ chuyển sang doanh nghiệp dự án của dự án BOT mở rộng tiếp tục quản lý, vận hành.

Theo phương án đầu tư được Ban Quản lý dự án 7 trình Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận sẽ được mở rộng trên chiều dài khoảng 96,13km, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp.

Trong đó, đoạn Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương sẽ được mở rộng từ 6 lên 8-12 làn xe, tốc độ khai thác 100-120km/h. Đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận được mở rộng quy mô 6 làn xe.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 41.372 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm hơn 6.200 tỷ đồng, phần còn lại hơn 35.000 tỷ đồng là vốn huy động từ các nguồn tín dụng, phát hành trái phiếu và các kênh hợp pháp khác.

Thời gian triển khai dự án dự kiến từ năm 2025-2028. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ được nhà đầu tư vận hành, khai thác trong thời gian khoảng 21 năm 3 tháng kể từ 2029.

Dự án do liên danh nhà đầu tư gồm: Tập đoàn Đèo Cả-Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh-Tasco-Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long đề xuất thực hiện theo hình thức BOT./.

Cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận được mở rộng từ 6-8 làn xe Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh, thành khu vực phía Nam.