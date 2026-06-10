Quan hệ ASEAN-Vương quốc Anh: Từ 'xây dựng lòng tin' đến 'xây dựng tự cường'

Ngày 10/6, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo ASEAN-Anh kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại (2021-2026). Đây là hoạt động bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với Vương quốc Anh.

Trong phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM (Quan chức cao cấp) ASEAN của Việt Nam khẳng định việc Anh trở thành Đối tác Đối thoại của ASEAN năm 2021 là một dấu mốc quan trọng, phản ánh lợi ích chung của hai bên trong việc duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng tại khu vực.

Những kết quả tích cực ASEAN và Anh đạt được trong 5 năm qua đã tạo đà cho hợp tác giai đoạn tới, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho việc Anh tham gia sâu hơn vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt ở khu vực, hỗ trợ hiệu quả hơn cho các nỗ lực xây dựng Cộng đồng của ASEAN và thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác thực chất, vì lợi ích chung của hai bên.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thứ trưởng khẳng định “khả năng bổ trợ thiết thực cho các ưu tiên của ASEAN, góp phần nâng cao khả năng thích ứng và tự cường của khu vực chính là giá trị của quan hệ ASEAN-Anh.”

Chia sẻ quan điểm tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng và Phát triển Vương quốc Anh Seema Malhotra nhấn mạnh năm 2026 là dịp để ASEAN và Vương quốc Anh cùng nhìn lại những thành tựu đạt được và trao đổi về các ưu tiên, khát vọng chung trong thời gian tới.

Thứ trưởng Seema Malhotra khẳng định Anh cam kết tiếp tục làm sâu sắc và đưa quan hệ với ASEAN phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhấn mạnh sự ủng hộ của Anh đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực cũng như Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nhìn lại những kết quả đạt được sau 5 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Anh và nhấn mạnh trong bối cảnh mới, ASEAN và Vương quốc Anh cần điều chỉnh các ưu tiên, trọng tâm để thích ứng hiệu quả hơn, thúc đẩy thực chất hơn quan hệ hợp tác, mang lại lợi ích cụ thể hơn cho người dân, doanh nghiệp và hai khu vực trong giai đoạn tiếp theo.

Bà Seema Malhotra, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Khối thịnh vượng chung Vương quốc Anh phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ những kỳ vọng, góc nhìn và khuyến nghị về triển vọng chiến lược của quan hệ ASEAN-Anh, trong đó có tăng cường đối thoại chiến lược, mở rộng hợp tác, nghiên cứu các cơ chế hợp tác linh hoạt và hiệu quả hơn nhằm đáp ứng các thách thức đang nổi lên trong khu vực.

Quan hệ ASEAN-Vương quốc Anh cần chuyển từ giai đoạn “xây dựng lòng tin” sang “xây dựng tự cường” như nhận xét của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Anh Tuấn, Quyền Trưởng khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

Đặc biệt, các đại diện lãnh đạo trẻ tiêu biểu đến từ ASEAN và Anh của Chương trình ASEAN Future Forum NextGen đã nêu nhiều ý tưởng, đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ, khoa học, AI…, gắn với cách nhìn, niềm tin và mong ước của thế hệ trẻ đối với tương lai khu vực./.

Diễn đàn Tương lai ASEAN: Xây dựng cộng đồng bền vững, hướng tới người dân Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng cho biết tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, các đại biểu đã chia sẻ cam kết hướng tới tương lai của ASEAN, những giá trị của ASEAN và vai trò chiến lược của ASEAN.

Các lĩnh vực hợp tác như quản trị toàn cầu, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng, khoáng sản chiến lược, nâng cao nhận thức không gian biển, công nghệ mới nổi, quản trị số, tài chính xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng cảng biển… là những nội dung được đề cập xuyên suốt Hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)