Quảng Ninh lần đầu tuyển chọn công chức làm việc tại xã, phường, đặc khu

Ngày 19/11, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh đã khai mạc Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh năm 2025.

Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cũng là lần đầu tỉnh tổ chức tuyển chọn công chức vào làm việc tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu.

Cụ thể, đợt 1 của kỳ tuyển dụng công chức lần này có là 215 chỉ tiêu. Dự thi có 1.176 thí sinh thuộc 15 sở, ngành và 48 xã, phường; trong đó, 37 thí sinh thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, ngày 31/12/2024 của Chính phủ "Quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội."

Vòng 1 của đợt 1 Kỳ thi tuyển sinh công chức 2025 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 19 - 22/11. Các thí sinh sẽ tham gia 2 phần thi trắc nghiệm trên máy tính gồm: Ngoại ngữ và Kiến thức chung.

Sau khi kết thúc thời gian làm bài thi các môn Ngoại ngữ và Kiến thức chung, thí sinh biết kết quả ngay, trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên của từng môn thi thì thí sinh đó đủ điều kiện được tham dự vòng 2 dự thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành, thời gian 180 phút (dự kiến tổ chức ngày 28/11).

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng nội quy, quy chế, công khai, minh bạch và đảm bảo mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đề nghị, các thành viên Hội đồng thi thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng bảo đảm công tác an ninh trật tự, công tác hậu cần và các điều kiện cần thiết, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.

Các thí sinh tham dự kỳ thi bình tĩnh, tự tin, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế và hoàn thành bài thi đạt kết quả cao nhất./.

