Quảng Trị: Đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bị tắc nghẽn

Sáng 12/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Trị cho biết, tuyến đường 12A lên Cửa khẩu Quốc tế từ Ủy ban Nhân dân xã Dân Hóa lên Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo hiện đang bị tắc nghẽn sau vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe container.

Vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tại km135+500, hai xe container mang biển kiểm soát Lào UN 8318 và UN 5688 (do tài xế người Việt Nam cầm lái, hiện chưa rõ tên) đi ngược chiều đã xảy ra va chạm.

Vụ tai nạn khiến phần đầu hai xe hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người.

Hiện trường cho thấy cả hai xe container nằm chắn ngang đường, khiến giao thông hai chiều trên tuyến 12A lên Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo bị tê liệt. Đến 10 giờ sáng, tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài khoảng 2 km.

Thượng tá Ngô Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để khẩn trương xử lý vụ việc.

Dự kiến, tuyến đường sẽ được thông trở lại trong chiều 12/11./.

